Llega la tormenta negra con más de 48 horas de fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada inestable en el centro y noreste del país, con tormentas que podrían dejar lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento fuertes en las próximas horas.

Según el informe oficial, el fenómeno se debe al avance de un sistema de bajas presiones que afecta a varias provincias de la Argentina, generando alerta amarilla por tormentas en distintas zonas.

El organismo pidió a la población de las áreas afectadas extremar las precauciones ante la posibilidad de fenómenos localmente severos.

Cómo estará el clima en la región, según el Servicio Meteorológico Nacional

La alerta rige sobre el norte de La Pampa, el sur de San Luis y la franja este de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Allí se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas y actividad eléctrica.

Los acumulados de lluvia oscilarían entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse puntualmente.

Las alertas amarillas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional. SMN:

Recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas

Frente a la alerta amarilla por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.

Desconectar artefactos eléctricos que no sean indispensables.

No utilizar el teléfono celular si está conectado a la red eléctrica durante la tormenta.

Alejarse de zonas bajas o proclives a anegamientos.

Circular con precaución ante la posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Estar atento a las actualizaciones oficiales del SMN durante el transcurso del día.

¿Qué significa la alerta amarilla del SMN?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla indica que existe la posibilidad de que se desarrollen fenómenos meteorológicos que, si bien no representan un peligro inmediato para la mayoría de la población, sí requieren atención y seguimiento, ya que podrían intensificarse en las próximas horas.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: