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El sarro representa uno de los principales desafíos en la higiene del hogar, ya que afectacubiertos, grifos, inodoros y ollas. En este contexto, una de las inquietudes más comunes es cómo eliminar esa capa amarillenta que puede ocasionar enfermedades y suciedad.
Aunque muchas personas recurren al vinagre y al bicarbonato, existen métodos alternativos más efectivos y menos conocidos para restaurar esos objetos a su estado original de forma sencilla y sin complicaciones.
¿Cómo se origina el sarro?
El sarro se forma por la acumulación de minerales, como calcio y magnesio, presentes en el agua. Estos elementos se adhieren a las superficies del producto contaminado y, con el tiempo, se endurecen, convirtiéndose en sarro. Las principales razones para la aparición de sarro y óxido son:
- Presencia de agua: el agua o la humedad permiten que el oxígeno del aire se una al metal, provocando la oxidación.
- Contactos prolongados con la humedad: elementos en contacto frecuente con agua, como grifos, herramientas o cubiertos, son más propensos a acumular sarro.
- Condiciones de almacenamiento: la falta de limpieza en lugares húmedos, como baños o sótanos, favorece la acumulación de sarro.
¿Cómo limpiar la grifería con vinagre blanco y eliminar el sarro fácilmente?
Además de ser un ingrediente clave para condimentar diversas comidas, el vinagre blanco es un aliado indispensable al limpiar el hogar. Este producto es económico y libre de químicos agresivos, ya que no causa alergias y permite dejar brillantes las canillas sin necesidad de frotar por mucho tiempo. Para limpiar cualquier grifo con este problema, se recomienda seguir este método:
- Llenar un recipiente rociador con partes iguales de vinagre blanco y agua.
- Rociar las áreas afectadas por el sarro, dejando que actúe durante unos minutos.
- Frotar la zona con un paño o cepillo, eliminando el sarro sin esfuerzo.
- Enjuagar la grifería con agua tibia para lograr un brillo perfecto.
Productos eficaces para limpiar canillas: desde bebidas hasta frutas
Además del vinagre blanco, hay otros productos que permiten limpiar a fondo las canillas que van desde bebidas hasta conocidas frutas.
Gaseosa cola
Las gaseosas sabor cola ayudan a eliminar el sarro de las canillas y del inodoro gracias a la acidez de sus componentes carbónicos y fosfóricos. Se sugiere verter una taza del líquido en la zona afectada y, tras dejar reposar unos segundos, frotar con un cepillo húmedo.
Limón
Corta un limón por la mitad y frota la parte jugosa directamente sobre el sarro. La acidez del limón disuelve el sarro. Es importante dejarlo actuar un tiempo, frotar y enjuagar.
Pasta de dientes
Aplica un poco de pasta de dientes en una esponja o cepillo y frota sobre las áreas con sarro. Esto resulta útil para zonas pequeñas y difíciles de alcanzar.
Para aplicar estos productos se recomienda usar un cepillo de dientes viejo que permita limpiar en pequeños espacios o grietas.
El sarro no solo afecta la estética de los objetos, sino que también puede comprometer su funcionalidad, especialmente en grifos y electrodomésticos. Por lo tanto, es fundamental realizar limpiezas regulares para prevenir la acumulación de esta sustancia y prolongar la vida útil de los artículos del hogar.
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