Al cierre de los mercados de este lunes, 1 de junio de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.395. Esta cifra señala una variabilidad de 0% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un crecimiento en comparación con los días pasados. Esto sugiere un aumento en la demanda o una mejora en la percepción del mercado respecto al peso argentino. La estabilidad de esta tendencia dependerá de diversos factores económicos que continúan influyendo en el comportamiento de la moneda.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial fue del 43.90%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 30.55%.

Precio del dólar de este lunes, 1 de junio de 2026 en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).