Una tragedia conmovió la temporada de verano en la Costa Atlántica. Una ola de magnitud inusual irrumpió de manera repentina en sectores de Santa Clara del Mar y Mar del Plata, dejó un joven fallecido y más de treinta personas con heridas de distinta consideración.

El episodio obligó a evacuar preventivamente las playas y reabrió un interrogante poco habitual en la Argentina: ¿Qué es un meteotsunami y por qué puede aparecer sin previo aviso?

Qué es un meteotsunami, la ola que irrumpió en Santa Clara del Mar

A diferencia de los tsunamis clásicos, asociados a terremotos submarinos, el evento que impactó en la costa bonaerense no tuvo origen sísmico. Especialistas en ciencias de la atmósfera señalan que se trató de un fenómeno conocido como meteotsunami, una ola extrema generada por perturbaciones atmosféricas repentinas.

Eduardo Piacentini, licenciado en Ciencias de la Atmósfera y Matemático de la UBA, exdirector del Departamento de Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que estos episodios pueden producirse cuando se registra una variación brusca y muy localizada de la presión atmosférica sobre la superficie del mar.

Meteotsunami en Santa Clara.

Esa diferencia actúa como un “empujón” que desplaza el agua de manera violenta y en cuestión de minutos.

“Se trata de un efecto atmosférico de muy corta duración que puede provocar una respuesta extrema del mar. Es un proceso distinto al oleaje común y también a los tsunamis sísmicos”, aclaró el especialista, aunque remarcó que la confirmación científica definitiva requiere análisis posteriores.

Qué dice la ciencia sobre los meteotsunamis

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) define a los meteotsunamis como olas de gran tamaño generadas por cambios rápidos en la presión del aire, generalmente vinculados a tormentas intensas, frentes fríos o líneas de inestabilidad atmosférica.

Según ese organismo, estas ondas pueden amplificarse al llegar a zonas de poca profundidad, como bahías, puertos o sectores de plataforma continental, alcanzando alturas superiores a 1,5 o 2 metros, e incluso más en casos excepcionales.

Su mayor peligro radica en que no siempre están precedidas por un temporal visible y pueden confundirse con una simple marea o una marejada aislada.

La NOAA advierte, además, que detectar un meteotsunami en tiempo real es complejo, ya que sus señales pueden pasar desapercibidas para los sistemas tradicionales de monitoreo costero.

¿Puede volver a ocurrir un meteotsunami?

Desde Defensa Civil bonaerense reconocen que se trata de eventos extremadamente difíciles de predecir. Fabián García, titular del área, señaló que son olas “errantes” o “vagabundas”, sin una causa completamente establecida y con un comportamiento irregular.

Si bien son fenómenos poco frecuentes, los expertos coinciden en que no son imposibles en la costa argentina, especialmente en contextos de atmósfera inestable, calor intenso y cambios abruptos de presión, condiciones que se vuelven más habituales en escenarios de variabilidad climática.

Quién era el joven que murió en la tragedia

La víctima fatal fue Yair Manno Núñez, de 29 años, oriundo de Mar del Plata. Vivía desde hacía ocho años en Francia, donde se había consolidado como uno de los mejores jinetes de endurance del mundo: en 2024, la Federación Ecuestre Internacional (FEI) lo ubicó en el puesto 11 del ranking global de esa disciplina.

Había regresado a la Argentina para pasar las fiestas y las vacaciones con su familia y amigos. Durante una jornada de pesca junto a su pareja y conocidos, el mar se retiró de manera abrupta y volvió segundos después con una fuerza devastadora.

Yair fue arrastrado por la corriente y golpeado contra el espigón. Pese a las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, no logró sobrevivir.