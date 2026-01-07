En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta por condiciones extremas en la Costa Atlántica bonaerense. Tras las lluvias registradas en la madrugada y primeras horas del miércoles, se espera que las lluvias pierdan fuerza, aunque las ráfagas de viento continuarán hasta la noche y podrían superar los 70 km/h.
Cuándo llegan los vientos fuertes a la Costa Atlántica
Según el SMN, las lluvias que afectaron a las principales localidades costeras durante la mañana del miércoles 7 comenzarán a disiparse hacia el mediodía. Sin embargo, el ingreso de un frente frío provocará vientos persistentes del sector sudeste, con ráfagas que se intensificarán durante la tarde, alcanzando los 70 km/h.
Las temperaturas oscilarán entre los 15°C de mínima y los 21°C de máxima, con cielo mayormente nublado y sensación térmica en descenso.
¿Qué zonas están bajo alerta?
El organismo informó que la alerta amarilla por vientos alcanza a toda la franja costera bonaerense, incluyendo:
- Mar del Plata y alrededores
- Pinamar, Villa Gesell y Cariló
- Necochea y Miramar
- Partido de La Costa (San Bernardo, Santa Teresita, Mar de Ajó)
En estas áreas, las ráfagas podrían superar los 70 km/h, especialmente hacia la noche, lo que podría generar complicaciones en rutas y balnearios, además de riesgo de crecida en zonas bajas.
Pronóstico extendido para la Costa Atlántica
El organismo prevé una semana marcada por nubosidad y temperaturas frescas. Así estará el tiempo en los próximos días:
- Miércoles 7: mínima de 15°C y máxima de 21°C, con lluvias por la mañana y ráfagas de hasta 70 km/h por la tarde.
- Jueves 8: mínima de 14°C y máxima de 18°C, con el cielo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h por la mañana.
- Viernes 9: mínima de 13°C y máxima de 24°C, con el cielo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.
- Sábado 10: mínima de 18°C y máxima de 23°C, con el cielo nublado.
- Domingo 11: mínima de 15°C y máxima de 26°C, con el cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche.
- Lunes 12: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con el cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con ráfagas de hasta 50 km/h.
- Martes 13: mínima de 19°C y máxima de 26°C, con el cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.