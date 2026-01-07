El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta por condiciones extremas en la Costa Atlántica bonaerense. Tras las lluvias registradas en la madrugada y primeras horas del miércoles, se espera que las lluvias pierdan fuerza, aunque las ráfagas de viento continuarán hasta la noche y podrían superar los 70 km/h.

Cuándo llegan los vientos fuertes a la Costa Atlántica

Según el SMN, las lluvias que afectaron a las principales localidades costeras durante la mañana del miércoles 7 comenzarán a disiparse hacia el mediodía. Sin embargo, el ingreso de un frente frío provocará vientos persistentes del sector sudeste, con ráfagas que se intensificarán durante la tarde, alcanzando los 70 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre los 15°C de mínima y los 21°C de máxima, con cielo mayormente nublado y sensación térmica en descenso.

¿Qué zonas están bajo alerta?

El organismo informó que la alerta amarilla por vientos alcanza a toda la franja costera bonaerense, incluyendo:

Mar del Plata y alrededores

Pinamar, Villa Gesell y Cariló

Necochea y Miramar

Partido de La Costa (San Bernardo, Santa Teresita, Mar de Ajó)

Pronóstico del clima del SMN para el miércoles 7 de enero. Servicio Meteorológico Nacional

En estas áreas, las ráfagas podrían superar los 70 km/h, especialmente hacia la noche, lo que podría generar complicaciones en rutas y balnearios, además de riesgo de crecida en zonas bajas.

Pronóstico extendido para la Costa Atlántica

El organismo prevé una semana marcada por nubosidad y temperaturas frescas. Así estará el tiempo en los próximos días:

Miércoles 7 : mínima de 15°C y máxima de 21°C, con lluvias por la mañana y ráfagas de hasta 70 km/h por la tarde.

Jueves 8 : mínima de 14°C y máxima de 18°C, con el cielo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h por la mañana.

Viernes 9 : mínima de 13°C y máxima de 24°C, con el cielo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.

Sábado 10 : mínima de 18°C y máxima de 23°C, con el cielo nublado.

Domingo 11 : mínima de 15°C y máxima de 26°C, con el cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche.

Lunes 12 : mínima de 18°C y máxima de 25°C, con el cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Martes 13: mínima de 19°C y máxima de 26°C, con el cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.