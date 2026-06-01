En esta noticia Ganancias empujó la suba

Los Recursos Tributarios llegaron a $ 21,5 billones, con una variación interanual de 35,6%, por lo que habría marcado una mejora por arriba de la inflación.

Ese impulso estuvo explicado porque venció el saldo de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias Sociedades con cierre diciembre (el más importante del año) correspondiente al período fiscal 2025.

Además, contó con una baja base de comparación debido al menor ingreso en mayo del año pasado, explicado por los altos anticipos determinados en base al período fiscal 2023.

También jugó a favor que se subieron los pisos para el inicio de acciones penales y la suba de las multas por infracciones, además del recorte de los períodos de prescripción para contribuyentes cumplidores de 5 a 3 años, ya que desde ARCA consideran que esto derivó en el incremento de presentaciones.

Le jugó en contra a la recaudación el pobre desempeño de los impuestos vinculados al comercio exterior por la desaceleración de las importaciones respecto del nivel mostrado en 2025 y la baja de las alícuotas a las retenciones de soja, trigo y maíz.

Ganancias empujó la suba

El impuesto a las Ganancias por sí solo aportó $ 8 billones a las arcas públicas en el mes, lo que implicó una suba de 64% interanual.

La explicación estuvo centrada en el segmento impositivo, ya que el segmento aduanero representó $ 214.000 millones.

Además de los factores ya mencionados, como la liquidación de sociedades y el aumento de las multas que incentivó la registración, ayudaron el cambio en las alícuotas de los anticipos al 11,11% en un régimen de 9 ingresos, pero atenuó la variación la liquidación anual de la relación de dependencia y jubilados con los parámetros de 2025.

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