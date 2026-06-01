Este lunes, 1 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.3533 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.02%.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.44%, pero en el último año cayó -7.37%, lo que indica una tendencia anual a la baja pese al leve repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar osciló con igual número de alzas y bajas y sin jornadas estables, incluyendo un tramo de dos caídas seguidas y otro de dos alzas, para cerrar prácticamente sin variación acumulada.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 3.72%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 7.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia negativa con un dato de -1, lo que indica que su valor ha disminuido en comparación con los días anteriores. Esta caída sugiere una posible pérdida de confianza en la moneda, lo que podría influir en las decisiones económicas a corto plazo.

La variación en la tendencia del Dólar puede generar incertidumbre en el mercado cambiario, afectando tanto a importadores como a exportadores y sus estrategias de negocio.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.