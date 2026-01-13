Se viene un diluvio que arrasará con todo: la tormenta eléctrica traerá ráfagas de viento y caída de granizo en todas estas zonas del país Fuente: Archivo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió recientemente una alerta meteorológica de nivel amarillo por la llegada severas tormentas que se presentarán en diferentes puntos del país durante toda la jornada del miércoles 14 de enero.

Según detalló el SMN, la alerta meteorológica amarilla se encuentra vigente para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Rosa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

En qué zonas caerá el diluvio y hay alerta amarilla

Dentro del informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, las regiones que tienen vigente la alerta de nivel amarillo por fuertes tormentas, caída de granizo y presencia de actividad eléctrica para este miércoles es las siguientes regiones:

Córdoba : Juárez Celman, Zona baja de Río Cuarto, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña.

Santa Rosa : Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, GuatrachéQuemú Quemú, Toay, Utracán, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Curacó, Lihuel Calel.

Río Negro : El Cuy, General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio, Valcheta.

Buenos Aires : Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist, Costa de Patagones.

Neuquén : Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín, Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal, Sur de Minas, Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé.

Mendoza : Zona baja de Malargüe, General Alvear, Zona baja de San Rafael.

San Luis : Gobernador Dupuy.

Santiago del Estero : Guasayán, Jiménez, Río Hondo, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica.

Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.

Cuáles son las alertas meteorológicas que existen

El SMN dispone de un sistema de alerta temprana que se utiliza para prevenir a la población ante la llegada de diferentes fenómenos climáticos.

De tal modo, las alertas meteorológicas pueden ser de nivel Rojo, Naranja, Amarillo o Verde y cada una representa diferentes riesgos y condiciones: