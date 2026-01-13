En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una fuerte tormenta que calmará la intensa ola de calor de hasta 33° que sufre Buenos Aires. Las lluvias llegarán acompañadas por vientos de hasta 50 kilómetros por hora y harán descender la temperatura hasta los 18°.
Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires
El SMN informó que durante la madrugada del jueves 15 ingresarán nubes negras provenientes del sur con intensas precipitaciones. Las ráfagas de viento podrán alcanzar los 50 kilómetros por hora y estarán acompañados por fuerte actividad eléctrica. Las localidades afectadas serán:
- CABA
- Zárate
- San Antonio de Areco
- Merlo
- Ezeiza
- Lomas de Zamora
- La Plata
- Cañuelas
Los chubascos calmarán traerán un fuerte descenso en la temperatura que pasará a una mínima de 18° para la mañana del viernes 16. En la previa del fin de semana el día estará soleado y despejado.
Alerta por tormenta de 48 horas en el norte
El Servicio Meteorológico también alertó por el ingreso de un intenso temporal a las regiones ubicadas al norte. Las lluvias se prolongarán desde el viernes 16 hasta el sábado 17 y afectarán las siguientes provincias:
Misiones
Precipitaciones acumuladas de 17 milímetros entre las dos jornadas con vientos de hasta 37 kilómetros por hora. Sensación térmica de entre 23° y 30°.
Corrientes
Vientos inestables con hasta 11 milímetros de agua acumulada. Mínimas de 23° y máximas de 31°.
Chaco
En Chaco las lluvias llegarán un día antes durante el jueves 15 y se prolongarán durante tres días para acumular 22 milímetros. Los chubascos traerán un fuerte descenso en las temperaturas hasta los 23°.
Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires
El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:
- Martes 13: mínima de 26° y máximas de 33° con posibles chubascos durante la tarde
- Miércoles 14: cielo despejado
- Jueves 15: tormentas
- Viernes 16: fuerte descenso en las temperaturas hasta los 18° con cielo despejado
- Sábado 17: día soleado
- Domingo 18: tarde nublada con mínima de 21°