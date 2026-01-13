Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que durarán 72 horas seguidas: a qué zonas afecta. Foto: Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una fuerte tormenta que calmará la intensa ola de calor de hasta 33° que sufre Buenos Aires. Las lluvias llegarán acompañadas por vientos de hasta 50 kilómetros por hora y harán descender la temperatura hasta los 18°.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El SMN informó que durante la madrugada del jueves 15 ingresarán nubes negras provenientes del sur con intensas precipitaciones. Las ráfagas de viento podrán alcanzar los 50 kilómetros por hora y estarán acompañados por fuerte actividad eléctrica. Las localidades afectadas serán:

CABA

Zárate

San Antonio de Areco

Merlo

Ezeiza

Lomas de Zamora

La Plata

Cañuelas

Pronóstico del tiempo del SMN.

Los chubascos calmarán traerán un fuerte descenso en la temperatura que pasará a una mínima de 18° para la mañana del viernes 16. En la previa del fin de semana el día estará soleado y despejado.

Alerta por tormenta de 48 horas en el norte

El Servicio Meteorológico también alertó por el ingreso de un intenso temporal a las regiones ubicadas al norte. Las lluvias se prolongarán desde el viernes 16 hasta el sábado 17 y afectarán las siguientes provincias:

Misiones

Precipitaciones acumuladas de 17 milímetros entre las dos jornadas con vientos de hasta 37 kilómetros por hora. Sensación térmica de entre 23° y 30°.

Corrientes

Vientos inestables con hasta 11 milímetros de agua acumulada. Mínimas de 23° y máximas de 31°.

Chaco

En Chaco las lluvias llegarán un día antes durante el jueves 15 y se prolongarán durante tres días para acumular 22 milímetros. Los chubascos traerán un fuerte descenso en las temperaturas hasta los 23°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: