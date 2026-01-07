El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un bloque de nubes negras al país que traerán intensas tormentas por dos días seguidos. Las lluvias acumularán más de 20 milímetros y estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Qué provincia está bajo alerta por la tormenta

El SMN emitió una alerta roja para la provincia de San Luis por la llegada de un fuerte temporal que calmará la ola de calor. El mal clima llegará durante la madrugada del jueves 8 con lluvias, un descenso en las temperaturas hasta los 19° y vientos de hasta 58 km/h.

Pronóstico del clima del SMN.

El temporal se prolongará durante todo el viernes 9 con fuerte actividad eléctrica durante el mediodía y la tarde. La sensación térmica oscilará entre los 15° y los 21° con vientos inestables. Las localidades bajo alerta son:

San Luis

Quines

Santa Rosa del Contara

Merlo

Trapiche

La Toma

Villa Reynolds

Buena Esperanza

Cuándo golpea la tormenta en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que las lluvias regresarán a Buenos Aires durante la madrugada del sábado 10. Caerán cerca de 9 milímetros de agua tanto en la Ciudad como en el conurbano y habrá vientos sentido norte de hasta 40 kilómetros por hora.

CABA

Quilmes

Lomas de Zamora

San Isidro

Tres de Febrero

Morón

Merlo

Moreno

Ezeiza

Cañuelas

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:

Miércoles 7 : lluvias aisladas durante la mañana y vientos de hasta 60 kilómetros por hora a la noche

Jueves 8 : descenso en las temperaturas hasta los 17°

Viernes 9 : cielo nublado con temperaturas entre 25°

Sábado 10 : tormentas intensas

Domingo 11: mínimas de 17° y máximas de 28° con cielo despejado