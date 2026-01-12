Las multas de tránsito tienen como objetivo prevenir conductas riesgosas y sancionar la violación de normas de seguridad vial. Según la Ley Nacional de Tránsito, estas infracciones buscan mantener el orden en la vía pública y reducir accidentes.

Las sanciones se aplican en forma económica y el monto depende de la gravedad de la falta cometida. Las autoridades de cada jurisdicción son responsables de fiscalizar y cobrar estas multas.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las infracciones se regulan bajo la Ley 451, que establece los plazos de prescripción y los procedimientos para el cobro. Este marco legal determina cuándo una deuda deja de ser exigible.

El sistema de multas también impacta en trámites posteriores, como la transferencia del vehículo o la renovación de la licencia de conducir, donde se exige el libre deuda.

Quiénes no pagarán sus multas desde septiembre

Desde septiembre, las personas con infracciones anteriores a enero de 2024 en CABA no deberán abonarlas. Esto se debe a que se cumplió el plazo de prescripción establecido por la Ley 451.

El plazo de prescripción en la Ciudad de Buenos Aires es de cinco años para todas las faltas, sin distinción entre leves y graves. Una vez vencido ese período, el Estado pierde la facultad de reclamar el pago.

Sin embargo, aunque la deuda esté prescripta, la infracción puede seguir figurando en el historial del vehículo. Esto puede generar inconvenientes al momento de transferirlo o renovar la licencia.

La prescripción no implica la eliminación automática del registro, por lo que los conductores deben verificar su situación antes de realizar trámites vinculados al automotor.

Plazos de prescripción en otras provincias

El artículo 89 de la Ley Nacional de Tránsito establece criterios generales, pero cada provincia define sus propios plazos. En la mayoría de las jurisdicciones, las faltas leves prescriben antes que las graves.

En la provincia de Buenos Aires, las faltas leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco. En Mendoza, los plazos son de dos años para leves, tres para graves y cuatro para gravísimas.

En Córdoba y Neuquén, todas las infracciones prescriben a los tres años. En Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis, el plazo es de cinco años.

Otras provincias, como Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán, aplican el criterio nacional, que establece un máximo de cinco años para las faltas graves.

Diferencia entre infracciones leves y graves

Las infracciones leves son aquellas que no ponen en riesgo la vida del conductor ni la de terceros. Entre ellas se incluyen estacionar en doble fila, usar la bocina sin motivo de urgencia y exceder hasta un 10% la velocidad permitida.

También se considera falta leve circular en bicicleta sin casco. Estas conductas son sancionadas con multas menores y prescriben en plazos más cortos.

Las faltas graves son aquellas que comprometen la seguridad vial. Entre ellas se encuentran no presentar la documentación requerida, circular sin patente o sin seguro vigente y cruzar un semáforo en rojo.

Fugarse o negarse a entregar documentación también se considera falta grave. Estas infracciones tienen sanciones más altas y plazos de prescripción más prolongados.

Cómo pagar con descuento y consultar infracciones

En CABA, los conductores pueden acceder a un descuento del 50% si realizan el pago voluntario dentro de los 40 días posteriores a la notificación. Este beneficio se pierde si se solicita un descargo ante un controlador.

Para consultar multas, se debe ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la sección “Licencias de conducir”, se encuentra la opción “Consulta de infracciones de tránsito y scoring”.

El sistema solicita el número de patente o el DNI del titular. Una vez ingresados los datos, se muestra el listado de infracciones vigentes y la posibilidad de descargar el libre deuda.

Este procedimiento permite verificar el estado de las multas antes de realizar trámites como la transferencia del vehículo o la renovación de la licencia.