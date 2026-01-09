El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de una intensa tormenta con lluvias acumuladas de 50 milímetros y ráfagas de viento de hasta 53 kilómetros por hora para el norte del país. Las precipitaciones se prolongarán por dos días seguidos y generarán un fuerte descenso en las temperaturas.

En qué localidades golpeará la tormenta

El SMN informó que durante el mediodía del viernes 9 ingresarán nubes negras a la provincia de Misiones. Los vientos serán inestables de hasta 53 km/h y con el paso de las horas las lluvias se harán presentes con una sensación térmica de entre 22° y 31°.

Sin embargo, conforme pasen las horas, el pronóstico del clima indica que las precipitaciones se intensificarán. Para el sábado 10 se espera un acumulado de 48 milímetros con vientos sentido sudoeste y temperaturas que oscilarán entre los 22° y 27°. Las localidades afectadas son:

Puerto Iguazú

El Dorado

Posadas

Oberá

Apóstoles

Rige una alerta roja por lluvias

El clima del viernes 9 comenzó sumamente inestable y desde el organismo meteorológico emitieron múltiples alertas rojas para el norte del país por las lluvias. Las provincias afectadas por el temporal son:

Formosa

Chaco

Corrientes

Alerta roja del SMN.

Cuándo llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que durante la mañana del sábado 10 ingresará una intensa tormenta a Buenos Aires. Las lluvias acumularán cerca de 14 milímetros y estarán acompañadas por ráfagas de vientos que podrían escalar hasta los 69 kilómetros por hora. Las localidades afectadas son:

CABA

San Isidro

San Miguel

Tres de Febrero

Merlo

Ezeiza

Dolores

La Plata

Lomas de Zamora

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:

Viernes 9: lluvias aisladas

Sábado 10: tormentas

Domingo 11: mañana fresca con 11° y tarde soleada con hasta 30°

Lunes 12: máxima de 32°

Martes 13: ola de calor con sensación térmica de 34°