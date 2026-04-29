Manuel Adorni expone en el Congreso desde las 10.30 donde dará su primer informe de gestión como jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados.

El esquema prevé una exposición inicial de una hora. Los diputados dispondrán, luego, de 240 minutos para formular preguntas que Adorni responderá en tandas de 20 minutos.

Se estima que la sesión se extienda durante seis horas.

En los palcos de la Cámara baja se espera la presencia del presidente Javier Milei, de su hermana, Karina, y funcionarios del Gobierno.

La presentación del ministro coordinador se da en el medio de acusaciones por supuesto enriquecimiento ilícito que la Justicia investiga.

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Una sesión que se enticipa extensa El esquema de la jornada prevé una exposición inicial seguida de una extensa ronda de preguntas de los diputados, en un formato que podría extenderse durante varias horas. Adorni deberá responder a miles de preguntas previamente enviadas por los legisladores, lo que anticipa un debate intenso y prolongado que duraría hasta 6 horas.

El respaldo explícito de Javier Milei Javier Milei decidió acompañar personalmente a Adorni durante su presentación en el Congreso, junto a todo el gabinete, en una clara señal de respaldo político. Manuel Adorni junto a Javier Milei en el acto por Malvinas. NA Desde el oficialismo aseguran que el jefe de Gabinete responderá a las preguntas “en el marco de la Justicia” y que no existe preocupación por su situación judicial.

A horas de exponer ante el Congreso, una encuesta revela el impacto del “caso Adorni” en la imagen del Gobierno En medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y el respaldo de los hermanos Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados para responder unas 5000 preguntas de los legisladores. La presentación del funcionario se enmarca en un nuevo informe de gestión ante el Congreso, donde la oposición ya tiene decidido consultarle sobre la causa que lo involucra por la compra de inmuebles que no incluyó en su declaración patrimonial. Continuar leyendo.

La esposa de Manuel Adorni gastó u$s 6000 en efectivo durante un viaje a España La Justicia recibió nueva información sobre los gastos de la familia de Manuel Adorni en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Su pareja, Bettina Angeletti, gastó alrededor de 6000 dólares en efectivo en un viaje realizado a España, en septiembre del año pasado, según fuentes de los tribunales. El monto es la suma aproximada del costo de los pasajes y la estadía en el país ibérico, y se añade a la lista de gastos que el fiscal Gerardo Pollicita elabora en busca de determinar si el estilo de vida del funcionario se corresponde o no con sus ingresos.

Llega Adorni a Diputados con una tropa de respaldo liderada por Milei y el Gabinete: la trastienda de la sesión El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debutará este miércoles para brindar el informe de gestión ante la Cámara de Diputados a partir de las 10.30, respaldado por el presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei, los miembros del Gabinete y una tropa libertaria. Del otro lado, la oposición delineó su propia estrategia para asegurarse de que el funcionario no escape a preguntas . Continuar leyendo.