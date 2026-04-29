La 13° edición de Expo EFI, Convención de Economía, Finanzas e Inversiones, se realizará este martes 28 y miércoles 29 de abril en el Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC). El evento, organizado por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, tiene como figura central al presidente Javier Milei, quien participará junto a ministros, gobernadores y destacados referentes del sector privado. “Encuentro mucha gente hablando de liberalismo, que no es liberal”, aseguró el Presidente, quien también apuntó contra un sector de la prensa que lanza críticas en su contra: “Hablan de mis respuestas, pero no dicen nada de las calumnias que dicen de mí, de mi familia ni de mis hijitos de cuatro patas”. Tras referirse a las charlas de las que formó parte en los días previos -Fundación Libertad y una exposición en el Palacio Libertad-, afirmó que su alocución en Expo EFI redundaría sobre el crecimiento. Milei hizo hincapié en lo relevante de “haber evitado la hiperinflación pese al ataque especulativo en la segunda parte del año pasado”. Asimismo, aseveró que la del inicio de su mandato “era una economía que hubiera llegado al 17 mil por ciento, pero hoy es del 31, 33%”. “La inflación es al sistema de precios lo mismo que el ruido a la comunicación; distorsiona el funcionamiento de precios”. Luego, expresó: “Es fundamental bajar la inflación para que mejore el sistema de precios. Además, con la inflación hay una cuestión moral: es porque es un robo”, afirmó el mandatario. Contrario a los datos que, según aseguró, transmiten los medios de comunicación, el mandatario esgrimió que creció el mercado laboral. “Puede ser que no les guste el tipo de empleo. Cayeron los registrados y subieron los independientes, por eso sacamos la ley de Modernización Laboral”, evaluó Milei. Por otra parte, el mandatario renovó sus elogios al ministro de Economía, Luis Caputo, y destacó su trayectoria en distintas entidades como el JP Morgan. “El tipo es un gigante, sabe tomar decisiones y no se enamora de una pelotudez. Si funciona, lo ejecuta. ‘Pum, tiro en la cabeza’. El tipo no se equivoca, no tenemos tiempo para equivocarnos”, dijo. En claro posicionamiento con su idea de “combatir” las definiciones de la oposición y de los medios de comunicación, el referente libertario insistió en que los indicadores económicos son positivos y rechazó “la estupidez que hacen los Kukas y los periodistas que dicen que la economía crece desigual”. “Hay sectores que se van a expandir y otros se van a contraer. De los 16 sectores crecen 12, pero claro, toman a los que les va peor: el problema no es la ignorancia del que lo comunica, es un problema del que se lo cree”, aseveró.