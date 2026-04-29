“La caída de la recaudación amenaza la vaca sagrada del Gobierno, que es el ancla fiscal”, alertó en el marco de Expo Efi el economista y expresidente del Banco Central Alfonso Prat Gay. Y enfatizó que es central “que alguien en el Gobierno piense en cómo vamos a crecer más allá de pelearse con los economistas”. Para el exfuncionario, la Argentina necesita crecer para que suba la demanda de dinero y recordó que, cuando él estaba al frente del BCRA, “en un momento, la demanda de dinero crecía mucho, la confianza era muy fuerte y todo funcionaba en esa dinámica”, pero que la clave es generar confianza a largo plazo para que eso se sostenga. Y, en ese sentido, alertó que “el actual es un programa económico que no tiene un programa financiero”. “El planteo es que ahora se va a negociar un dinero con tal organismo, o con tal país, pero inversor extranjero mira eso y dice: No puedo tener confianza si no me dicen cómo van a financiar el programa”, señaló. “Creo que hay que recuperar la confianza y eso requiere explicar lo que se está haciendo y cómo y anticipar lo que se va a hacer. Hay que usar las herramientas que tiene el Gobierno hacia adelante para impulsar el crecimiento", analizó el economista. En su discurso, Prat Gay criticó la distancia del presidente Javier Milei con la realidad económica. “Ayer lo escuché al presidente hablando de teoría económica, pero me gustaría que piense en otras cosas. En vez de estar peleándose con Keynes, habría que poner el foco en cómo va a crecer la Argentina de manera sostenida”, opinó. Y sostuvo que “el plan enamora es el que genera más empleo, más inversiones y más crecimiento”. En otro momento de la charla, Prat Gay habló de las inversiones internacionales y la decisión del Gobierno de no salir a colocar deuda al mercado internacional. “Si bien este Gobierno es el que más enamora y toca la partitura que le gusta a Wall Street, no recibe las inversiones internacionales que debería acorde a eso”, resaltó. Uno de los puntos clave del planteo de Prat Gay fue la independencia del BCRA. “Me llama la atención que el Gobierno no haya modificado la Carta Orgánica del BCRA. Hoy, Santiago Bausili preside el BCRA bajo una Crata Orgánica que es la de Cristina Kirchner todavía”, afirmó. Y recordó que, él fue presidente del BCRA con una carta orgánica que en el artículo 3 que decía que era función primordial cuidar el valor de la moneda. “Me lo creí tanto que puse un cartel con esa frase en la puerta”, recordó. “Hoy Bausili opera con una carta orgánica que relativiza ese objetivo. El tema de la independencia del BCRA está en el centro de la discusión y no puedo creer que el Gobierno no avance en este sentido, con una reforma de la Carta”, criticó Prat Gay. Y señaló que lo que hay que hacer es ”no enojarse y explicar mejor". Enfatizó la necesidad de tener un programa que anuncie lo que va a pasar y tenga previsibilidad. También hizo referencia al crecimiento desigual de la economía. “No alcanza si le va bien al 10% y muy mal al 80%”, opinó al respecto. Y, en cuanto a lo político, Prat Gay apuntó que “Milei es un fenómeno muy disruptivo que nació de una sociedad que se cansó“. Aseguró que la pregunta es qué viene después de Milei y dijo que esa respuesta no está clara. “El Gobierno alienta la polarización. Es increíble que todavía hablen del ”riesgo kuka" y genere la sensación de que puede volver el kirchnerismo”, apuntó. Por otro lado, Prat Gay habló sobre la relación con Brasil y destacó que es muy importante que nuestro país tenga diálogo institucional con la nación vecina “más allá de las diferencias ideológicas”. Asimismo, cuetsionó el posicionamiento de Milei de aliarse con Israel: “Me preocupa que el Presidente diga que vamos a ganar la guerra. Yo no tengo nada que ver con esa guerra”, dijo.