Cuando se avecina una tormenta eléctrica, la mayoría de las personas cierra ventanas, guarda objetos del patio y busca refugio en casa. Sin embargo, pocos saben que hay un electrodoméstico que, si permanece enchufado durante una tormenta, puede convertirse en el origen de un incendio. No se trata de un aparato obsoleto ni de uno en mal estado: es uno de los más comunes en cualquier hogar y, paradójicamente, uno de los que más se ignoran a la hora de tomar precauciones. Conocer cuál es y por qué representa un riesgo real puede marcar la diferencia entre una tormenta sin consecuencias y un siniestro evitable. Estos aparatos, especialmente si son modernos, —como los LED, QLED y OLED— utilizan fuentes de alimentación muy sensibles, diseñadas para trabajar con voltajes estables. A raíz de las intensas descargas eléctricas, la red puede quedar expuesta a: No basta con desenchufar el cable de alimentación; el verdadero peligro radica en el cable de antena que conecta el televisor con la señal externa. Para evitar este tipo de problemas, es imprescindible desenchufar ambos cables: el de alimentación y el de antena. También se recomienda proteger otros equipos conectados a la red, que son vulnerables a los picos de tensión y que conviene desconectarlos durante las tormentas: Para minimizar riesgos y asegurar la protección de tus aparatos, te recomendamos seguir estas precauciones: