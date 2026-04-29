La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.53 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 29 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.85% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.57 pesos y un mínimo de 17.38 pesos. En la última semana, la cotización del dólar subió 1.15%, pero en el último año cayó 9.26%, lo que muestra un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia alcista con retrocesos puntuales: avanzó en 7 jornadas, retrocedió en 3 y cerró con dos alzas seguidas, sugiriendo impulso positivo al final del período. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 5.78%, es menor que la volatilidad anual del 8.73%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La tendencia positiva indica un aumento en la demanda del Dólar, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o expectativas de crecimiento. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en los próximos días. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.