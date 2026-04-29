Este miércoles, 29 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 3623.39 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,04%. En la última semana, la cotización del dólar subió 1.62%, mientras que en el último año cayó 9.71%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. En los últimos 10 días, el Dólar mostró volatilidad: comenzó con alternancias, encadenó una racha de caídas a mitad de periodo y cerró con tres subidas consecutivas. El balance fue de cinco alzas y cinco caídas, sin jornadas estables, por lo que probablemente terminó cerca de su nivel inicial. La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 12.30%, es menor que la volatilidad anual del 14.15%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas en el mercado. Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia, considerando un valor unitario de 3623.3899 pesos colombianos, deberán pagar 362338.99 pesos colombianos; por 200 dólares el costo es 724677.98 pesos colombianos y por 500 dólares 1811694.95 pesos colombianos.