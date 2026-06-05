La inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez en Lima representó el pasado 30 de mayo de 2025 el inicio de una etapa en la que Perú pretende consolidarse como un centro estratégico en América. La terminal comenzó sus operaciones en junio con la intención de incrementar la capacidad y atraer un mayor volumen de conexiones internacionales.

Este desarrollo responde a la imperante necesidad de modernizar la infraestructura aeroportuaria de la capital. Con una inversión millonaria y nuevas pistas, las autoridades, junto con la concesionaria, esperan mejorar la experiencia del viajero y ofrecer condiciones técnicas que faciliten el tránsito y las conexiones en la región.

Infraestructura y capacidades clave que impulsan el desarrollo

La nueva terminal suma una superficie amplia y decenas de puertas de embarque, diseñadas para atender un volumen considerablemente mayor de pasajeros y operaciones. Esta infraestructura contempla, además, una segunda pista que, en conjunción con la existente, facilitará la coordinación de despegues y aterrizajes, aumentando la frecuencia de movimientos por hora.

Asimismo, la terminal incorpora equipos de inspección y controles migratorios automatizados, los cuales optimizan los procedimientos al reducir la necesidad de trámites manuales y, en consecuencia, aceleran el flujo de tránsito.

El antiguo aeropuerto ya es destinado a operaciones logísticas y mantenimiento, liberando así una infraestructura previamente usada para fines complementarios.

Inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez en Lima: un nuevo punto clave en América. (foto: archivo).

Claves para gestionar riesgos y desafíos empresariales

El calendario de apertura no estuvo exento de retrasos: la inauguración original prevista para diciembre de 2024 fue postergada, de manera completa hasta mayo/junio del año pasado para garantizar seguridad y un arranque ordenado.

Los críticos advierten que la congestión vial en la zona y la necesidad de mejores accesos obligan a las autoridades a acelerar soluciones complementarias para evitar largas esperas y contratiempos que limiten el potencial de la nueva terminal.

Impacto regional y objetivos de tráfico

El objetivo operativo es ambicioso: maximizar la capacidad hasta cifras regionalmente comparables y atraer a aerolíneas que aprovechen la ubicación geográfica de Lima para optimizar rutas entre América del Norte y del Sur.

Según el ministro Raúl Pérez Reyes, “la inauguración de este moderno aeropuerto marcará un hito para el desarrollo económico y turístico del país”. La concesionaria aspira a multiplicar las conexiones y elevar el porcentaje de pasajeros, transformando a Lima en un punto de enlace competitivo frente a hubs como Bogotá o San Pablo.