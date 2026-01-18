En esta noticia ¿Para qué sirve esta mezcla en el jardín?

A la hora de buscar soluciones para mejorar el jardín sin gastar de más, las alternativas naturales suelen estar entre las más elegidas por las personas por su efectivas y fácil acceso. En medio de un contexto económico complejo, poder aprovechar elementos que tenemos en casa y que no son costosos resulta crucial para el bolsillo.

Entre los trucos más recomendados para los amantes de la jardinería aparece una mezcla que combina vinagre y cáscaras de banana. Si bien parece una combinación simple, esta fórmula casera puede aportar nutrientes clave al suelo y mejorar el crecimiento de las plantas.

La cáscara de banana contiene potasio, fósforo y magnesio, tres minerales esenciales para el desarrollo vegetal. El vinagre, por su parte, acelera la descomposición de la cáscara y libera esos nutrientes en menos tiempo. Además, ayuda a bajar el pH del suelo, algo que beneficia a especies que prefieren ambientes más ácidos.

¿Para qué sirve esta mezcla en el jardín?

El objetivo de esta preparación es crear un fertilizante líquido que se pueda usar en el riego. No se recomienda aplicar vinagre directamente sobre las plantas, ya que puede dañar el suelo si no se diluye.

En cambio, al dejar reposar la mezcla y luego diluirla con agua, se obtiene un producto más seguro y útil para nutrir el jardín.

Paso a paso: cómo preparar el fertilizante casero

Juntar las cáscaras : guardá las cáscaras de banana en un recipiente limpio.

: guardá las cáscaras de banana en un recipiente limpio. Agregar vinagre : cubrilas con vinagre blanco o de manzana. Asegurate de que queden completamente sumergidas.

: cubrilas con vinagre blanco o de manzana. Asegurate de que queden completamente sumergidas. Reposar : dejá la mezcla en reposo por al menos 48 horas. Durante ese tiempo, los nutrientes se liberan.

: dejá la mezcla en reposo por al menos 48 horas. Durante ese tiempo, los nutrientes se liberan. Diluir con agua: antes de usarla, mezclá el líquido con agua en partes iguales. Así evitás que el vinagre afecte el suelo.

Este fertilizante casero puede aplicarse una vez por semana en plantas que necesiten un refuerzo nutricional. También es útil en macetas, huertas urbanas o jardines pequeños.

Consejos para usarlo correctamente

No lo apliques directamente sobre las hojas.

Probalo primero en una planta para ver cómo reacciona.

Usalo en suelos que toleren acidez, como los de hortensias, azaleas o frutales.

Si tenés compost, podés sumar las cáscaras directamente sin vinagre.

Las cáscaras de banana remojadas en vinagre ofrecen múltiples beneficios para las plantas. El vinagre ayuda a acidificar ligeramente el suelo, lo cual es ideal para especies que prefieren un pH más bajo.

También puede contribuir a repeler algunas plagas y hongos, fortaleciendo la salud general del jardín de forma ecológica y económica.

Qué plantas pueden beneficiarse con esta mezcla natural

El fertilizante de cáscara de banana hervida con vinagre es ideal para hortensias, orquídeas, azaleas, fresas, tomates y plantas tropicales, que prosperan en suelos ligeramente ácidos. Además, puede usarse en jardines pequeños, macetas o cultivos caseros.

Eso sí, no se recomienda aplicarlo sin diluir ni directamente sobre las hojas, ya que la acidez del vinagre podría causar daños si no se maneja correctamente.