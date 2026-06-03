Las autoridades confirmaron cómo funcionarán los despegues y aterrizajes mientras avanzan los trabajos en una de sus pistas.

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Los pasajeros que tengan vuelos programados para este domingo 7 de junio en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá deberán estar atentos a posibles ajustes operativos. La Aeronáutica Civil confirmó que realizará una jornada de calibración y verificación técnica en la pista sur, una de las más utilizadas para las operaciones aéreas de la terminal, en un procedimiento que se extenderá durante seis horas.

Aunque la intervención hace parte de los protocolos internacionales de seguridad y mantenimiento aeroportuario, la entidad aclaró que el aeropuerto seguirá funcionando y que las operaciones aéreas continuarán apoyadas en la pista norte mientras se desarrollan los trabajos programados.

¿Por qué habrá obras en la pista sur del Aeropuerto El Dorado este domingo 7 de junio?

La intervención corresponde a un proceso de calibración y certificación de los Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos (ILS), una tecnología fundamental para que las aeronaves puedan aterrizar de manera segura cuando existen condiciones de baja visibilidad, lluvia intensa, neblina o nubosidad.

Estas verificaciones son obligatorias dentro de los estándares internacionales de seguridad aeronáutica y permiten garantizar que las radioayudas instaladas en el aeropuerto mantengan la precisión necesaria para las maniobras de aproximación y aterrizaje.

El Aeropuerto Internacional realizará obras en la pista más usada por las aerolíneas.

Según explicó la Aerocivil, las labores estarán concentradas exclusivamente en la pista sur de El Dorado, donde se realizarán inspecciones técnicas y pruebas de funcionamiento de los equipos.

¿En qué horario se realizarán los trabajos en El Dorado?

La programación oficial establece que las actividades se desarrollarán entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía del domingo 7 de junio.

La autoridad aeronáutica eligió esta franja horaria debido a que suele registrar un menor volumen de tráfico aéreo, lo que permite ejecutar los trabajos reduciendo al máximo el impacto sobre las aerolíneas y los viajeros.

Durante esas seis horas, la pista sur permanecerá destinada a las labores técnicas mientras se completan las pruebas y certificaciones previstas.

¿Cómo funcionarán los despegues y aterrizajes durante la intervención?

La Aerocivil informó que el Aeropuerto El Dorado continuará operando durante toda la jornada gracias a la utilización de la pista norte.

Esto significa que los vuelos nacionales e internacionales seguirán despegando y aterrizando, aunque algunas operaciones podrían requerir ajustes logísticos dependiendo de las condiciones del momento y de la programación de cada aerolínea.

Las autoridades aeroportuarias y las compañías aéreas coordinaron previamente el plan operativo con el objetivo de evitar mayores afectaciones en los itinerarios y mantener la normalidad en el servicio.

¿Los pasajeros podrían tener cambios en sus vuelos?

Aunque la Aerocivil aseguró que la terminal funcionará sin novedades mayores, recomendó a los viajeros mantenerse atentos a cualquier información emitida por su aerolínea.

La sugerencia aplica especialmente para quienes tengan vuelos programados durante la mañana del domingo, ya que eventuales modificaciones de horarios o ajustes operativos serán comunicados directamente por las compañías aéreas.

Por esta razón, se aconseja verificar el estado del vuelo antes de desplazarse al aeropuerto y revisar los canales oficiales de la aerolínea correspondiente.

¿Qué busca la Aerocivil con estas labores en El Dorado?

El objetivo principal es garantizar que la infraestructura aeronáutica del principal aeropuerto de Colombia continúe operando bajo los más altos estándares de seguridad.

La calibración de los sistemas ILS permite asegurar aterrizajes más precisos y confiables, especialmente cuando las condiciones meteorológicas reducen la visibilidad de los pilotos. Además, estas inspecciones contribuyen a mantener vigente la certificación internacional de la terminal aérea y a fortalecer la seguridad de millones de pasajeros que transitan por El Dorado cada año.