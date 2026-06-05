Cada mejora tiene un propósito: ofrecer espacios más funcionales, seguros y cómodos para nuestros usuarios.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) anunció cambios temporales en la circulación vehicular de la Terminal 2 como parte de las obras de mantenimiento que se realizan en sus instalaciones. Las autoridades aeroportuarias pidieron a los usuarios anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para llegar a tiempo a sus vuelos.

La medida anunciada por el AICM forma parte de los trabajos de conservación de la infraestructura del aeropuerto, que recientemente concluyó una primera fase de modernización en ambas terminales. Mientras continúan algunas intervenciones, el acceso a determinadas zonas permanecerá con restricciones parciales.

Cada mejora tiene un propósito: ofrecer espacios más funcionales, seguros y cómodos para nuestros usuarios Fuente: Shutterstock Jaromir Chalabala

¿Qué cambios hay en el acceso a la Terminal 2?

A través de sus canales oficiales, el AICM informó que se están realizando trabajos de mantenimiento en la carpeta asfáltica de las rampas de acceso y descenso de la planta alta de la Terminal 2, por lo que la circulación opera de manera limitada.

Entre los puntos más importantes que deben tomar en cuenta los pasajeros se encuentran:

Solo está habilitado un carril por sentido en las rampas de acceso y descenso de la planta alta.

Los usuarios pueden ingresar con sus vehículos por la planta baja como alternativa.

Se recomienda llegar con mayor anticipación para evitar contratiempos.

Para vuelos nacionales, el aeropuerto aconseja arribar dos horas antes de la salida programada.

Para vuelos internacionales, la recomendación es llegar tres horas antes .

La Terminal 2 cuenta ahora con cuatro nuevos estacionamientos disponibles para los usuarios.

El aeropuerto señaló que estas medidas buscan mantener la operación mientras se realizan las obras necesarias para mejorar las condiciones de las instalaciones. Por ello, exhortó a los viajeros a considerar tiempos adicionales de traslado, especialmente en horarios de alta demanda.

Verificación conjunta de INVEA y SSC en el AICM para taxis, buscando un transporte seguro y legal en la zona federal.

Reubican módulos de taxis y avanzan las obras de modernización

El AICM también aclaró versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto desalojo de módulos de venta en la Terminal 2.

De acuerdo con la administración aeroportuaria, no se trata de una expulsión de prestadores de servicios, sino de una reubicación acordada previamente con las 11 agrupaciones autorizadas de taxis que operan en el aeropuerto.

Según la terminal aérea, estos cambios buscan mejorar las condiciones de ordenamiento, movilidad y aprovechamiento de los espacios.

La medida se suma a las obras de modernización realizadas durante la primera fase de renovación del aeropuerto, en la que se invirtieron 6 mil 500 millones de pesos, se renovaron 394 mil metros cuadrados en ambas terminales y se incrementó en 25% la capacidad de las líneas de revisión en filtros de seguridad, entre otras mejoras operativas y tecnológicas.