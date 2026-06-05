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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó la adquisición del 100% de Banco Voii por parte del grupo Cocos, controlado por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, en una operación anunciada originalmente en agosto de 2025 y que ahora ingresó en su etapa final.

Según informó la compañía, el cierre y traspaso de las acciones está previsto para finales de este mes, de acuerdo con los términos establecidos en el contrato de compraventa vigente.

La aprobación regulatoria representa un paso clave para la fintech, que quedará a un paso de incorporar una licencia bancaria propia y ampliar así su capacidad para ofrecer nuevos productos y servicios financieros. Se trata de uno de los hitos más relevantes desde la fundación de la empresa en 2021.

“La aprobación es un paso clave para construir un sistema financiero más competitivo e innovador. Nos permite ampliar nuestro alcance, contribuir al crecimiento del mercado y seguir acercando soluciones simples y eficientes a cada vez más personas y empresas”, señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos.

Desde su lanzamiento, la firma evolucionó desde una plataforma enfocada en inversiones hacia un ecosistema financiero más amplio. Actualmente cuenta con 2 millones de clientes individuales, más de 2.300 empresas y administra activos por más de u$s 2.000 millones.

Con la incorporación de una licencia bancaria, la compañía podrá sumar progresivamente nuevas soluciones a su propuesta de valor. Entre ellas figuran cuentas bancarias, acceso al dólar oficial, herramientas de ahorro, medios de pago y alternativas de financiamiento para personas y empresas.

La empresa anticipó que llevará adelante un proceso de integración gradual de Banco Voii, con foco en preservar la experiencia de usuario de la plataforma y ampliar sus capacidades operativas. El proceso estará acompañado por inversiones en tecnología, desarrollo de producto y educación financiera.

La adquisición se ubica entre los movimientos más relevantes de la industria financiera digital argentina de los últimos años y forma parte de la estrategia de expansión de Cocos para consolidarse como una de las principales plataformas financieras del país.

En ese marco, la compañía proyecta superar los u$s 100 millones de ingresos anuales hacia finales de 2026, impulsada por la ampliación de su oferta de servicios y la incorporación de nuevas unidades de negocio.