Una de las paradas con mayor movimiento del oeste del Gran Buenos Aires comenzará a operar con modificaciones a partir de la próxima semana. Se trata de la estación Morón, que registra más de 35.000 pasajeros diarios y se ubica entre las más utilizadas del ramal Once–Moreno, solo por detrás de Once y Merlo.

El cambio está vinculado al inicio de un proceso de renovación integral de la estación, cuya infraestructura supera los 40 años de antigüedad y presenta problemas estructurales que obligaron a una intervención prioritaria.

Qué cambia desde el domingo 18 de enero

Desde el próximo domingo, los trenes con destino a Once dejarán de detenerse en el andén habitual y comenzarán a utilizar una plataforma provisoria ubicada sobre la intersección de las calles Sarmiento y Azcuénaga. La medida forma parte del esquema de obras que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno nacional.

Los trabajos están a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura y contemplan la demolición y reconstrucción completa de los andenes, que actualmente presentan una separación excesiva entre la formación y la plataforma, una situación considerada de riesgo para los pasajeros.

Santiago Trusso

Además, el proyecto incluye la renovación de los accesos y del hall principal de la estación, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad operativa.

Cuánto tiempo durarán las obras

El plan de trabajo se ejecutará por etapas . Una vez finalizada la intervención en el andén con sentido a Once, comenzarán las tareas sobre la plataforma en dirección a Moreno. Según el cronograma oficial, cada uno de los frentes demandará aproximadamente un año de trabajos.

Desde el sector ferroviario remarcan que la intervención es prioritaria y apunta a resolver problemas estructurales que afectan el funcionamiento cotidiano del servicio.

Una estación central para el oeste bonaerense

Ubicada en el corazón de Morón, la estación es un punto neurálgico para la movilidad del distrito y un enlace clave entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Su emplazamiento en pleno centro comercial la convierte en un nodo de alta circulación, con conexión directa a líneas de colectivos, edificios públicos y espacios culturales.

Más allá de su rol en el transporte, la estación cumple una función social relevante: conecta ambos lados de la ciudad y forma parte de la vida cotidiana de miles de vecinos que la utilizan a diario para trabajar, estudiar o realizar trámites.