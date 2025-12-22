El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó obras de construcción de un importante túnel que descongestionará el tráfico de unos de los cruces más caóticos. Se trata de un paso bajo las vías del tren que forma parte de un un acceso clave hacia a Avenida General Paz.

El nuevo túnel que cambiará el tráfico de la Ciudad

La administración porteña informó que eliminará el cruce entre la avenida Álvarez Thomas con las vías del Ferrocarril Mitre ramal Retiro - Suárez en Villa Urquiza. El paso bajo nivel permitirá eliminar el embudo vehicular que se genera por los cortes de la barrera ferroviaria y el ingreso y egreso de grandes cantidades de vehículos que circulan por la Ciudad.

Este acceso es uno de los principales salidas hacia la Avenida General Paz y cuenta con una onda verde, lo que la convierte en un corredor sumamente transitado por quienes desean ir hacia la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Infraestructura porteño informaron que las obras estarán a cargo de la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA).

Cómo será el túnel hacia la Avenida General Paz

El túnel tendrá una longitud total de 255 metros de largo y una altura de 4,5 metros para garantizar el tránsito seguro de colectivos y camiones. En la misma línea, se sumarán pasarelas peatonales accesibles, calles de convivencia y una puesta en valor general del entorno urbano.

Estará ubicado entre la intersección con la Avenida Monroe y el cruce con la calle Pedro Rivera. Tendrá sentido único de sur a norte con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

Se garantizará que los conductores puedan continuar Álvarez Thomas o tomar la calle Galván al salir del lado norte del paso.