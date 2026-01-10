El canal de Panamá queda en el olvido: abre un nuevo corredor interoceánico que cambiará el comercio mundial. Foto: Canal de Panamá

El histórico canal de Panamá fue durante más de un siglo la principal arteria del comercio marítimo entre el Atlántico y el Pacífico. No obstante, enfrenta desafíos sin precedentes: sequías prolongadas, restricciones en el número de tránsitos diarios y demoras que encarecen la logística global.

En este contexto, surge una megaobra latinoamericana que promete revolucionar las rutas comerciales: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en México.

¿Qué es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec?

Esta ambiciosa infraestructura no es un canal acuático tradicional como el de Panamá, sino un moderno “canal seco” multimodal que conecta los puertos de Salina Cruz (océano Pacífico, Oaxaca) con Coatzacoalcos (Golfo de México, Veracruz). La obra incluye:

Ferrocarril modernizado de alta capacidad para carga

Puertos ampliados y actualizados

Carreteras complementarias

Zonas industriales y logísticas

Infraestructura de fibra óptica y energía

El proyecto busca posicionar al sur de México como un centro logístico global del siglo XXI, atrayendo inversión extranjera y cadenas de suministro internacionales.

¿Cuáles son las ventajas frente al canal de Panamá?

Mientras el Canal de Panamá sufre limitaciones por la escasez de agua, reduciendo tránsitos y generando filas de barcos, el corredor mexicano ofrece más eficiencia:

Tiempo de tránsito drásticamente reducido: en una prueba piloto realizada en abril de 2025, se transportaron 900 vehículos Hyundai entre ambos océanos en solo 72 horas, comparado con los 15-20 días que puede tomar la ruta vía Panamá en condiciones adversas.

Mayor estabilidad climática y operativa (sin dependencia de niveles de agua en lagos).

Capacidad para mercancías específicas como vehículos, contenedores y carga rodada.

Potencial para convertirse en complemento o alternativa para rutas de Asia hacia costa este de Estados Unidos, Europa y América Latina.

¿Cuál es el estado actual del proyecto?

Actualmente, el megaproyecto del CIIT avanza con un buen ritmo, con operaciones parciales ya en marcha, avances en tramos ferroviarios y una fecha de finalización integral prevista para mediados de 2026.

Sin embargo, surgió una polémica durante la última semana de diciembre con el descarrilamiento de Tren Interoceánico que dejó al menos 14 muertes. De esta manera, grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó diversas denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Corredor Interoceánico.

“Mientras el gobierno presume desarrollo y bienestar, no existe claridad sobre cómo se ejercieron los recursos en uno de sus proyectos prioritarios”, destacaron desde este sector.

Entre las acusaciones ante la Fiscalía General de la República, incluyeron homicidio culposo, corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad y tráfico de influencias.