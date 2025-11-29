Una importante línea de trenes de Buenos Aires cambia para siempre: tendrá más servicios y menor tiempo de viaje. Foto: Trenes Argentinos

Una línea de trenes muy utilizada para viajar de Buenos Aires a CABA cambiará su cronograma de servicios a partir de este lunes 1° de diciembre de 2025. De esta manera, se busca reducir las demoras y mejorar la experiencia del usuario .

Se trata de la línea Sarmiento, cuyo tramo principal une al partido de Moreno con la estación de Once, en el barrio porteño de Balvanera. Desde Trenes Argentinos, afirmaron que habrá más servicios y frecuencias mejoradas.

Los cambios en el tren Sarmiento: más frecuencia y menos duración de viaje a CABA

Después del descarrilamiento de un servicio del tren Sarmiento el pasado 11 de noviembre, los servicios habían sufrido una reducción temporal que provocó graves demoras y acumulación de gente.

Ese cronograma especial trajo cancelaciones y frecuencias reducidas (hasta un 30% menos en algunos casos), con trenes cada 14 minutos en hora pico.

Sin embargo, ahora llegó el alivio con el nuevo diagrama que impulsa Trenes Argentinos. Justamente, aprovecharon este período para acelerar obras de mantenimiento: reparación de vías, rieles, instalaciones eléctricas y sistemas de señalización.

El resultado es este nuevo diagrama operativo, que marca el camino hacia la normalización total y promete una experiencia más fluida para los miles de pasajeros diarios.

¿Cómo será el nuevo servicio de la línea Sarmiento?

El anuncio trae varios beneficios a los pasajeros que toman cada día la línea Sarmiento, entre los que destacan:

Aumento de servicios diarios : en días hábiles, se pasa a un esquema reducido a 208 servicios por día, con 19 formaciones en circulación simultánea.

Frecuencias optimizadas : ya no deberán esperar 14 minutos, ahora, la frecuencia promedio será de un tren cada 10 minutos en ambos sentidos durante el horario pico.

Tiempos de viaje reducidos : el trayecto completo entre Once y Moreno se acortará a 80 minutos, gracias a la mayor velocidad operativa y la eliminación de demoras por mantenimiento.

Horarios extendidos: los servicios comenzarán temprano y se extenderán hasta las 23:55 hs, cubriendo mejor las necesidades nocturnas y diurnas.

Para consultar los nuevos horarios de la línea Sarmiento, podrán visitar el sitio oficial, utilizar la App de Trenes Argentinos o chequear información a través de sus redes sociales.