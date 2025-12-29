El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que realiza obras en una de las autopistas más transitadas del conurbano. Los trabajos en la ruta contemplan la ampliación de la calzada para terminar con el tráfico que se forma por la gran cantidad de autos.

Amplían una de las autopistas más importantes de Buenos Aires

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad bonaerense, terminó los trabajos de repavimentación de un tramo lave de la Ruta Provincial 40. Las obras abarcaron 10 kilómetros desde la Ruta Provincial 6 hasta la calle San Juan, ubicada en el municipio de Marcos Paz.

Obras en la Ruta Provincial 40. Fuente: X (Gabriel Katopodis)

En el sector se realizaron obras de repavimentación, mejora de la calzada y ampliación de los carriles en algunos sectores. En la misma línea, se realizaron otras refacciones como:

Construcción de sumideros

Prolongación de alcantarillas

Reemplazo de barandas de defensa vehicular

Iluminación

Semaforización

Señalización

Obras en la Ruta Provincial 40. Fuente: X (Gabriel Katopodis)

Qué otras obras se realizan en la Ruta Provincial 40

Las remodelaciones en la Ruta Provincial 40 contemplan cerca de 24,3 kilómetros en total para optimizar la conexión entre los municipios de Marcos Paz y Merlo. Además, mejorarán el sistema productivo y de comercio de la región.

Por el momento, continúan las obras en 14,3 km, entre las calles San Juan (Marcos Paz) y Avenida del Bicentenario (ex calle General Paz). En este tramo se duplicará la calzada para habilitar dos carriles por cada mano de circulación. Cada sentido tendrá 7,30 metros de ancho y contará con un separador central.