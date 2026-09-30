El personal de casas particulares tendrá nuevos salarios mínimos a partir de octubre, con una suba del 1,7% respecto de los valores vigentes en septiembre. El ajuste alcanza tanto a quienes cobran por hora como a quienes perciben una remuneración mensual, y varía según la categoría laboral y si la modalidad es con retiro o sin retiro.

El incremento surge de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que estableció un esquema de subas mensuales escalonadas: 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, y 1,6% tanto en noviembre como en diciembre.

A la actualización porcentual se suma un cambio en la composición del salario: desde octubre se incorpora al básico el 50% de la suma no remunerativa que se había pagado en agosto, de entre $ 8000 y $ 20.000 según las horas semanales trabajadas.

Sueldo de empleadas domésticas en octubre: cuánto cobran por hora y por mes

Los valores mínimos por hora dependen de la categoría y de si la trabajadora tiene retiro:

Qué significa cada categoría

La escala distingue cinco categorías según la tarea que realiza habitualmente cada trabajadora.

Los supervisores coordinan y controlan las tareas de dos o más personas a su cargo, y por eso tienen los valores más altos. El personal para tareas específicas incluye, entre otros casos, a cocineros contratados exclusivamente para esa función. Los caseros se encargan del cuidado y la preservación de una vivienda en la que residen por el contrato laboral.

Los salarios de octubre varían según la categoría laboral y si la modalidad es con retiro o sin retiro.

La categoría de asistencia y cuidado de personas comprende el cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas con discapacidad, mientras que tareas generales incluye limpieza, lavado, planchado y la elaboración de comidas, entre otras actividades del hogar.

Cuando una trabajadora realiza tareas de más de una categoría, debe quedar encuadrada en la que resulte principal según lo que desempeñe habitualmente.

Adicionales por horas extra, zona desfavorable y antigüedad

Además del salario básico, la normativa prevé recargos para quienes trabajan fuera de su jornada habitual. Las horas extra realizadas en días comunes tienen un adicional del 50%, que sube al 100% cuando se trabaja los sábados después de las 13, los domingos o los feriados.

También existe un adicional del 31% por zona desfavorable, para las relaciones laborales cuyo domicilio de explotación esté en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

A eso se suma el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado con el mismo empleador, calculado únicamente sobre los años correspondientes a esa relación laboral.