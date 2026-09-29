En la antesala del comienzo del décimo mes del año, los ciudadanos argentinos que quieran organizar sus finanzas personales deberán tomar nota de todos los aumentos de servicios que se registrarán a partir del jueves.

Octubre llega con modificaciones en los costos de distintos rubros que impactarán de manera directa en el presupuesto de los hogares del país.

Si bien algunos ajustes tienen porcentaje y fecha definidos para entrar en vigencia, otros aún dependen de las próximas decisiones oficiales.

En la lista de prestaciones y sectores que registrarán subas a partir del próximo mes figuran alquileres, transporte público, prepagas y peajes.

¿Cuánto aumentan los alquileres y las prepagas a partir del 1 de octubre?

Desde el jueves, los alquileres y las prepagas percibirán una suba que impactará de forma directa en los bolsillos de los argentinos.

Desde el jueves, los alquileres y las prepagas percibirán una suba que impactará de forma directa en los bolsillos de los argentinos. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Según los valores de la serie del BCRA utilizados para calcular las actualizaciones, los incrementos que pagarán los inquilinos en octubre 2026, para quienes se rigen por el Índice de Contratos de Locación (ICL), serán:

Cada tres meses: 6,72%.

Cada cuatro meses: 9,83%.

Cada seis meses: 17,04%.

Cada doce meses: 31,67%.

Para el segundo rubro, se espera que a partir del 1 de octubre las cuotas de los planes de salud registren subas de hasta un 4,9%. Cabe destacar que los porcentajes varían según la empresa de medicina.

Colectivos, subte y peajes aumentarán sus tarifas en octubre

El transporte público tendrá nuevas tarifas desde el 1 de octubre. Los colectivos que dependen de CABA aumentarán 3,7% mientras que las líneas bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, percibirán una actualización del 4,3%.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo de los colectivos bonaerenses alcanzará los $1.215,09, mientras que en la Capital Federal llegará a los $920,48. Para los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, los valores podrían fluctuar entre los $1.366,97 y $1.022,81, para cada jurisdicción.

Por su parte, el subte de CABA también registrará modificaciones en el precio del pasaje. Según la suba establecida, los habitantes pasarán de abonar $1.753 en los molinetes a $1.817.

En la misma línea de incrementos, los peajes porteños costarán un 3,7% más caros a partir del próximo mes, con nuevos valores para las autopistas 25 de mayo, Perito Moreno, Illia, Retiro II y Sarmiento.

Internet y telefonía: cuáles otros aumentos pueden llegar

Las empresas de internet, cable y telefonía comenzaron a comunicar nuevas actualizaciones para octubre.

En algunos casos, los ajustes informados rondan el 2,5%, aunque el porcentaje final depende de cada compañía y del servicio contratado.