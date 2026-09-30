En Argentina, hacer compras a través de internet se convirtió en un hábito de consumo por la practicidad y el amplio abanico de ofertas que se encuentran en el mundo digital.

Mientras las ventas de las pymes cayeron un 0,2% de forma interanual durante agosto 2026, las compras online realizadas por comercios que también tienen un local a la calle aumentaron 17,6% en el mismo período, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Un informe de la Cámara de Comercio Electrónico revela cuáles son los rubros de productos y servicios que más se vendieron por internet durante el primer semestre del 2026: ¿Qué sectores cuentan con más oportunidades para emprender en Argentina?

El comercio electrónico creció y abrió nuevas oportunidades para emprender

Durante los primeros seis meses de 2026, el comercio electrónico en Argentina alcanzó una facturación de $19.533.815 millones, lo que representó un crecimiento del 28% frente al mismo período de 2025.

El avance también se reflejó en la cantidad de operaciones realizadas. Según el estudio Mid Term elaborado por Kantar para CACE, se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra, un 21% más interanual, mientras que se comercializaron 248 millones de artículos, con una suba del 22%.

En este contexto, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) identificó los rubros que concentraron el mayor movimiento dentro del comercio electrónico argentino.

Los datos permiten detectar señales de demanda y analizar qué sectores podrían representar oportunidades comerciales para quienes buscan emprender a través de internet.

Los 4 rubros que más facturaron por internet en Argentina

El crecimiento del comercio electrónico no fue igual en todas las categorías.

Durante el primer semestre de 2026, algunos rubros concentraron una mayor participación en la facturación total y se ubicaron entre los sectores con más movimiento dentro de las ventas online.

Cabe destacar que facturar más no implica vender más unidades, ya que un producto de precio alto puede generar una facturación importante con menos operaciones, mientras que los artículos de menor valor pueden acumular una cantidad mucho mayor de ventas.

Según los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, los cuatro rubros que encabezaron el ranking de facturación fueron: A limentos y bebidas, Electro (línea blanca), Herramientas y construcción y Accesorios para autos, motos y otros vehículos.

Estos sectores pueden ser tomados como referencia por quienes analizan la posibilidad de iniciar un emprendimiento digital.

Alimentos y bebidas

Alimentos y bebidas fue el rubro que encabezó el ranking de facturación del comercio electrónico durante el primer semestre de este año.

La categoría también tuvo un fuerte desempeño en cantidad de unidades vendidas, lo que refleja que no se trata solo de operaciones de alto valor; también hubo un volumen importante de compras online.

Electro (línea blanca)

En segundo lugar, se ubicó Electro (línea blanca), una categoría que reúne productos de mayor valor por operación y que tuvo una participación destacada en la facturación del e-commerce.

El dato también permite observar una característica del comercio electrónico en Argentina: los consumidores acuden a internet para comprar bienes corrientes, de uso cotidiano, pero también para adquirir bienes durables.

Herramientas y construcción

El tercer puesto se lo lleva el rubro de Herramientas y construcción, otro de los sectores que concentraron una parte importante de las ventas online durante el período.

Esta categoría tuvo un desempeño destacado cuando se analizan las unidades vendidas, por lo que aparece entre los rubros con mayor movimiento tanto por facturación como por volumen.

Accesorios para autos, motos y otros vehículos

El cuarto lugar del ranking de facturación fue para Accesorios para autos, motos y otros vehículos.

La categoría muestra que las oportunidades dentro del comercio electrónico no se encuentran únicamente en los productos de consumo masivo.

También existe una demanda online vinculada con accesorios, mantenimiento y necesidades específicas de los vehículos.

Qué rubros vendieron más unidades durante la primera mitad del 2026

Si en lugar de observar la facturación se analiza la cantidad de unidades vendidas, el ranking presenta algunas diferencias.

Alimentos y bebidas volvió a ocupar el primer lugar, seguido por Herramientas y construcción. En tercer lugar, apareció Productos para el cuidado personal.

Los datos que hay que tener en cuenta antes emprender de forma online

Más allá de identificar los rubros con mayor movimiento, los datos de la Cámara de Comercio Electrónico muestran algunos cambios en la forma en que los argentinos realizan sus compras.

Aunque las tarjetas de crédito continúan como el principal medio de pago, las transferencias desde billeteras virtuales son una de las opciones cada vez más elegidas en el mercado.

También creció la cantidad de empresas que ofrecen compras en cuotas y aumentó la participación de los planes de 7 a 12 cuotas, un dato importante a tener en cuenta para el alcance de las ventas y el acceso a los productos.

De igual manera, abrir un negocio online no depende únicamente de elegir un rubro que se venda. Hoy en día, con el volumen de ofertas y de producción, el punto importante es encontrar algo propio para ofrecer, saber a quién se le quiere vender y definir cómo presentar el producto para que se destaque entre tantas propuestas parecidas.