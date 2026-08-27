La parrilla puede quedar con restos de grasa, alimentos y suciedad después de cada asado. Antes de volver a encender el fuego, existe un truco casero que puede ayudar a dejar las rejillas en mejores condiciones sin recurrir a productos específicos.

Se trata de tirar vinagre en la parrilla para ayudar a aflojar los residuos que quedaron adheridos. El procedimiento es simple y puede facilitar la limpieza previa a cocinar, aunque es importante utilizarlo correctamente y retirar todos los restos antes de colocar los alimentos.

¿Para qué sirve tirar vinagre en la parrilla antes del asado?

El vinagre puede funcionar como un aliado para aflojar restos de grasa y suciedad acumulados sobre las rejillas. Su composición contiene ácido acético, que contribuye a ablandar determinados residuos y facilita que luego puedan eliminarse mediante un cepillado.

La clave está en entender que no reemplaza una limpieza profunda. Su función es hacer que la suciedad resulte más sencilla de remover, especialmente cuando existen restos adheridos después de varios usos.

Por eso, muchas personas incorporan este método como parte de la preparación de la parrilla antes de volver a cocinar.

Vinagre en la parrilla: cómo usarlo para eliminar grasa y suciedad

Cómo aplicar el vinagre para limpiar la parrilla antes de cocinar

Para poner en práctica el truco, primero hay que asegurarse de que la parrilla esté fría o a una temperatura que permita manipularla de manera segura. Luego se puede colocar vinagre blanco en un pulverizador y distribuirlo sobre las rejillas .

Después de aplicarlo, conviene dejarlo actuar durante unos minutos para que ayude a aflojar los residuos. A continuación, se debe pasar un cepillo adecuado para parrillas y retirar la grasa y la suciedad desprendida.

Una vez terminado el procedimiento, es fundamental limpiar la superficie y asegurarse de que no queden restos de vinagre ni de suciedad antes de comenzar a cocinar.

Qué tener en cuenta antes de usar vinagre en la parrilla

Aunque el vinagre puede ser útil para facilitar determinadas tareas de limpieza, no todas las parrillas están fabricadas con los mismos materiales. Por eso, antes de aplicarlo, es recomendable revisar las indicaciones del fabricante y comprobar que sea adecuado para la superficie.