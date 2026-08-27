Rociar vinagre sobre la pala parrillera antes de usarla puede convertirse en un sencillo truco de limpieza para quienes buscan mantener los utensilios del asado en mejores condiciones.

La pala parrillera puede acumular grasa, restos de comida y suciedad después de cada asado, especialmente cuando se utiliza para manipular carnes, verduras u otros alimentos sobre la parrilla.

¿Para qué sirve rociar vinagre en la pala parrillera?

El vinagre blanco contiene ácido acético, una sustancia con propiedades que pueden ayudar a desprender determinados residuos y facilitar la limpieza de superficies.

Al rociarlo sobre la pala parrillera, especialmente cuando tiene restos de grasa o suciedad, se busca aflojar los residuos que quedaron adheridos al utensilio.

El truco no reemplaza una limpieza adecuada, pero puede utilizarse como un paso previo para facilitar el lavado.

El truco para limpiar la pala parrillera antes del asado

Aplicar este método es sencillo y no requiere demasiados elementos.

Primero, hay que asegurarse de que la pala esté fría y limpia de restos grandes de comida. Luego se puede colocar una pequeña cantidad de vinagre blanco en un pulverizador y rociar ligeramente la superficie.

Después, se recomienda dejar actuar el producto durante unos minutos y pasar un paño limpio o una esponja para retirar la suciedad que se haya desprendido.

Finalmente, la pala debe enjuagarse correctamente con agua y detergente apto para utensilios de cocina y dejarse secar por completo.

¿Por qué recomiendan usar vinagre para limpiar utensilios?

El vinagre es utilizado habitualmente en distintos trucos de limpieza debido a su acidez, que puede ayudar a eliminar algunos residuos minerales y facilitar la remoción de determinadas manchas.

En utensilios de cocina puede resultar útil como complemento de la limpieza, especialmente frente a restos de grasa y suciedad superficial.

Sin embargo, no todos los materiales reaccionan de la misma manera frente al ácido acético. Por eso, antes de utilizarlo sobre una pala parrillera, conviene comprobar el material del utensilio y las recomendaciones del fabricante.

Qué tener en cuenta antes de aplicar el truco

Antes de rociar vinagre sobre cualquier utensilio de cocina, es recomendable comprobar de qué material está fabricado.

En superficies de acero inoxidable, por ejemplo, el vinagre suele utilizarse en tareas de limpieza doméstica, aunque conviene no dejarlo actuar durante períodos prolongados. En otros materiales, el fabricante puede desaconsejar el contacto con sustancias ácidas.

Además, nunca se debe mezclar vinagre con lavandina o productos que contengan cloro, ya que pueden producirse gases peligrosos.