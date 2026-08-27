El Decreto N.º 1504/2023 de Tres de Febrero estableció el 24 de septiembre como día no laboral para la Administración Pública, con motivo de la celebración patronal de Nuestra Señora de la Merced.

La medida alcanza a los trabajadores municipales y contempla la continuidad de los servicios esenciales durante esa jornada.

¿Cuándo es el feriado de septiembre y por qué se celebra en Tres de Febrero?

La fecha establecida es el 24 de septiembre, jornada en la que se conmemora el día de Nuestra Señora de la Merced.

El decreto municipal tomó la decisión en el marco de la celebración patronal y dispuso que esa fecha sea considerada como “feriado” para la Administración Pública del Municipio de Tres de Febrero.

Se trata de una fecha que forma parte de las celebraciones tradicionales del distrito y que cada año genera actividades vinculadas con la festividad patronal.

¿Quiénes no trabajan durante el feriado en Tres de Febrero?

El alcance del Decreto N.º 1504/2023 es específico: el día 24 de septiembre fue declarado no laboral para la Administración Pública del Municipio de Tres de Febrero.

Por lo tanto, la medida no equivale a un feriado nacional ni implica automáticamente un día libre para todos los trabajadores del partido . El decreto municipal se refiere expresamente a la administración pública local.

En consecuencia, quienes se desempeñan en otras actividades o en empresas privadas no quedan alcanzados por esta norma únicamente por trabajar o vivir en Tres de Febrero.

El 24 de septiembre será día no laboral para la Administración Pública de Tres de Febrero por la celebración de Nuestra Señora de la Merced. ChatGPT

¿Qué pasa con los servicios esenciales durante el día no laboral?

Aunque el decreto establece la jornada no laboral para la administración municipal, también dispone expresamente que deben mantenerse los servicios esenciales durante el 24 de septiembre .

La norma ordena comunicar la medida a las distintas secretarías municipales para que adopten las medidas necesarias y garanticen la continuidad de esas prestaciones.

De esta manera, el día no laboral no supone la paralización total de la actividad municipal: los servicios considerados esenciales deben continuar funcionando durante la jornada establecida por el decreto.