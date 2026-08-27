Para qué sirven los números de la Tarjeta SUBE y por qué es importante tenerlos en cuenta.

La Tarjeta SUBE forma parte de la vida cotidiana de todos los argentinos para pagar el transporte público como los boletos de colectivo y el subte. Sin embargo, pocos prestan atención a los 16 números presentes en el plástico .

La combinación de números no es decorativa, sino que forma parte de una identificación exclusiva de cada tarjeta dentro del sistema.

Para qué sirven los números de la Tarjeta SUBE

Los 16 dígitos de la tarjeta constituyen su número de identificación, pese a que todos los plásticos tengan el mismo diseño y aspecto.

El sistema lo usa para reconocer la cuenta con la que está vinculada y los datos personales asociados. Es similar a la patente de los autos, permite distinguir una tarjeta de las otras:

Registrar la SUBE a nombre de una persona.

Asociarla con una cuenta en la aplicación oficial.

Consultar si está registrada.

Identificar cuál es la tarjeta vinculada con un DNI.

Revisar viajes y descuentos obtenidos.

Darla de baja por pérdida, robo o rotura.

Vincular una nueva tarjeta para recuperar el saldo.

Verificar si tiene aplicada la Tarifa Social Federal u otro beneficio.

Realizar gestiones y reclamos ante el sistema SUBE.

Para qué sirven los números de la Tarjeta SUBE y por qué es importante tenerlos en cuenta.

Qué hacer si se borran los números de la Tarjeta SUBE

El roce con la billetera y el uso frecuente puede hacer que los números se borren. Sin embargo, no es necesario cambiarla inmediatamente.

La numeración puede consultarse desde la aplicación SUBE, siempre que el teléfono sea compatible y la tarjeta se encuentre vinculada. También aparece dentro de la cuenta de Mi SUBE. Desde allí es posible comprobar cuál es la tarjeta asociada con el titular.

Cómo registrar la Tarjeta SUBE

El registro de la Tarjeta SUBE puede realizarse por internet, desde la aplicación SUBE, mediante el número telefónico 0800-777-SUBE o de forma presencial en un Centro de Atención.

En la aplicación, el procedimiento consiste en: