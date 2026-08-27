El vinagre blanco es uno de los productos caseros más utilizados para limpiar los vidrios de las ventanas. Su acidez ayuda a desprender suciedad, marcas y algunos depósitos minerales que quedan adheridos a la superficie, particularmente por el agua.

Para obtener resultados favorables, se recomienda usar la cantidad justa de agua con vinagre y elegir el mejor momento para utilizar el truco.

¿Para qué sirve rociar vinagre en el vidrio de las ventanas?

Rociar vinagre sobre el vidrio puede servir para aflojar la suciedad acumulada y eliminar manchas producidas por depósitos minerales, además de ayudar a remover polvo, polen y otras marcas superficiales.

El ácido acético presente en el vinagre es especialmente útil frente a los residuos minerales que puede dejar el agua dura. Por eso, también suele utilizarse para recuperar vidrios que adquirieron un aspecto opaco u blanquecino.

¿Cómo hacerlo correctamente?

Una alternativa sencilla es preparar una solución casera con dos tazas de agua y media taza de vinagre . Si se le agrega un cuarto de taza de alcohol al 70% se favorece la evaporación sin marcas.

El vinagre blanco es uno de los productos caseros más utilizados para limpiar los vidrios de las ventanas Imagen generada con Gemini IA

Para aplicarla correctamente:

Retirar previamente el polvo o la suciedad suelta del vidrio. Colocar la mezcla dentro de un pulverizador. Rociar una cantidad suficiente sobre la superficie. Pasar un paño de microfibra limpio para distribuir el producto y retirar la suciedad. Secar con otro paño de microfibra seco y sin pelusa.

Evitar hacerlo bajo el sol directo, porque el producto puede secarse antes de poder retirarlo y dejar vetas.

¿Por qué recomiendan rociar vinagre en el vidrio de la ventana?

Principalmente porque se trata de un producto ácido capaz de disolver determinados residuos minerales y desprender suciedad, lo que lo convierte en una alternativa útil para la limpieza cotidiana de superficies de vidrio. Las fórmulas caseras que combinan vinagre, agua y alcohol también pueden facilitar un acabado con menos manchas y vetas.