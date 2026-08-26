El precio del asado cambió de manera significativa en el norte de la Patagonia. Durante años, Río Negro y Neuquén tuvieron valores superiores a los de La Pampa por las restricciones que impedían el ingreso de carne con hueso desde el norte del Río Colorado.

Ese escenario se modificó con la flexibilización de la barrera sanitaria. En julio, el kilo de asado promedió $13.490 en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, una cifra que representó una baja nominal del 18% frente al mes anterior.

Asado más barato en Río Negro y Neuquén: cuánto cuesta el kilo

Según un relevamiento del INTA, el precio promedio minorista del kilo de asado llegó a $13.490 durante julio en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

El valor representó una baja del 18% respecto de junio, cuando el kilo promediaba $16.490.

En julio, el kilo de asado promedió $13.490 en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, una cifra que representó una baja nominal del 18% frente al mes anterior. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

La comparación con La Pampa muestra que la diferencia histórica de precios se redujo de manera considerable.

En la provincia pampeana, los valores varían según el comercio y pueden encontrarse tanto precios superiores como promociones por debajo del promedio del Alto Valle.

Por qué bajó el precio del asado en la Patagonia

El cambio se produjo después de la flexibilización de la barrera sanitaria del río Colorado, que permitió ampliar el ingreso de carne con hueso a la Patagonia.

Durante años, esta restricción limitó la oferta disponible en Río Negro y Neuquén y contribuyó a que determinados cortes tuvieran precios más elevados.

Con el ingreso de nuevos proveedores, aumentó la oferta de carne en la región y los precios comenzaron a mostrar una tendencia descendente.

El efecto fue especialmente visible en el asado, uno de los cortes que durante años había registrado una diferencia importante respecto de La Pampa.

Cómo queda el precio del asado frente a La Pampa

En La Pampa hay una importante dispersión de precios entre carnicerías, supermercados y frigoríficos.

Algunos comercios ofrecen el kilo por encima de los $18.000, mientras que determinadas promociones permiten encontrarlo por valores cercanos o inferiores a los $13.490.

Por eso, el promedio del Alto Valle no significa que el asado sea siempre más barato en Río Negro y Neuquén.

El dato muestra que la diferencia que durante años separó a ambos mercados ya no es generalizada, y que actualmente el precio del asado en la Patagonia puede competir con los valores de La Pampa.