El verdadero “coronados de gloria” | El secreto de la corona de laurel y por qué los antiguos campeones eran recompensados así

En el himno nacional argentino resuena la icónica frase “o juremos con gloria morir” , consagrando la victoria y el honor con una metáfora universal.

Sin embargo, el origen de la corona de laurel como premio supremo para atletas, poetas y generales victoriosos se remonta a miles de años atrás, hundiéndose en la mitología griega y la consolidación de los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad.

El origen mitológico y el simbolismo de la planta sagrada

La asociación entre el laurel (Laurus nobilis) y el triunfo deportivo tiene sus raíces en la narrativa griega clásica, donde la botánica se entrelaza directamente con la divinidad y la gloria inmortal.

El mito de Apolo y Dafne: Según la mitología, la ninfa Dafne se transformó en un árbol de laurel para escapar del dios Apolo, quien, en señal de amor y respeto, declaró la planta como sagrada y prometió que sus hojas adornarían las cabezas de los verdaderos héroes y poetas.

Símbolo de inmortalidad: Las hojas de laurel son perennes, lo que significa que no se marchitan ni pierden su verde intenso fácilmente, representando la fama eterna y el recuerdo indeleble del campeón en la memoria colectiva.

Propiedades purificadoras: En la antigua Grecia se atribuía al laurel una capacidad mística de protección y limpieza espiritual frente a las malas energías o los castigos divinos.

La tradición olímpica: de los Juegos Píticos a la corona de olivo y laurel

Si bien en los Juegos Olímpicos de la antigua Olimpia se entregaba una corona elaborada con ramas de olivo silvestre (cotinus), fue en los Juegos Píticos de Delfos (celebrados en honor a Apolo) donde la corona de laurel se consagró formalmente como la máxima recompensa para los vencedores en pruebas de atletismo, música y poesía .

Este objeto no poseía valor material intrínseco, pero otorgaba al triunfador un estatus social de semidiós al regresar a su polis natal.

Los campeones no solo recibían exención de impuestos y comida gratuita de por vida, sino que su nombre quedaba grabado en piedra, demostrando que la verdadera recompensa no residía en el oro, sino en el prestigio indivisible de la gloria olímpica.

El histórico festejo de los campeones argentinos con la corona de laurel en Atenas 2004

El retorno de los Juegos Olímpicos a su cuna ancestral en Atenas 2004 rescató una de las tradiciones más emblemáticas de la antigüedad: premiar a los atletas del podio con una auténtica corona de ramas de olivo y laurel sobre la cabeza, además de la clásica medalla.

Para la delegación argentina, esta cita histórica quedó grabada a fuego gracias a las consagraciones doradas de las selecciones de básquet y fútbol masculino, cuyos planteles subieron a lo más alto del podio olímpico reviviendo de forma literal el ritual de ser coronados de gloria.

El verdadero “coronados de gloria” | El secreto de la corona de laurel y por qué los antiguos campeones eran recompensados así

Por un lado, el equipo de fútbol dirigido por Marcelo Bielsa y liderado en cancha por un joven Carlos Tevez firmó una actuación perfecta al obtener la medalla de oro invicta y sin recibir goles.

Horas después, la Selección Argentina de Básquet, encabezada por Manu Ginóbili y la inolvidable “Generación Dorada”, alcanzó la cumbre deportiva tras vencer a Estados Unidos en semifinales y derrotar a Italia en la final , luciendo las coronas de laurel en un festejo que conmovió al deporte mundial.

El verdadero “coronados de gloria” | El secreto de la corona de laurel y por qué los antiguos campeones eran recompensados así

Las postales de ambas consagraciones en suelo griego completaron una de las páginas más doradas del deporte nacional, uniendo la gloria moderna con el símbolo eterno del triunfo olímpico.