El inodoro es uno de los espacios del hogar donde más bacterias y malos olores suelen acumularse. Su limpieza periódica es fundamental para mantener un ambiente saludable en el baño. En ese contexto, el bicarbonato de sodio se destaca como un aliado clave que no solo ayuda a combatir los olores desagradables, sino que también facilita la limpieza del inodoro de manera simple, económica y sin recurrir a productos químicos fuertes. Tirar bicarbonato en el inodoro sirve, principalmente, para neutralizar los malos olores. Al entrar en contacto con el agua, este producto actúa como un desodorizante natural que elimina los aromas desagradables que suelen persistir en el baño. Además, este ingrediente tiene propiedades que ayudan a ablandar manchas adheridas y restos de sarro. Su acción efervescente facilita la remoción de suciedad acumulada y contribuye a regular la proliferación de bacterias, por lo que su uso semanal puede mejorar notablemente la higiene del inodoro. Incorporar el bicarbonato a la limpieza del inodoro es un procedimiento simple y consta de los siguientes pasos: Más allá de su uso en la limpieza del hogar, el bicarbonato de sodio es un producto muy valorado por sus múltiples beneficios. Entre ellos, se destacan propiedades relacionadas con el equilibrio del pH y su capacidad antibacteriana. El bicarbonato puede ayudar a neutralizar el exceso de ácido en el estómago, aliviar la indigestión, reducir la inflamación abdominal y colaborar en el equilibrio general del organismo. También se lo asocia con la mejora de la resistencia muscular, la reducción de la fatiga y el alivio de migrañas, entre otros efectos.