Con solo hojas de laurel y bicarbonato puedes obtener un gran aliado para diferentes problemas de la casa.

Solo dos ingredientes que casi todos tienen en casa bastan para preparar un desodorizante natural, económico y listo en menos de cinco minutos.

El mal olor a humedad que se instala en la heladera, el bajo mesada y los cajones de la cocina tiene solución con una mezcla tan sencilla como barata: hojas de laurel secas y bicarbonato de sodio.

La combinación se ha vuelto viral al actuar sobre el origen del problema. El bicarbonato neutraliza los compuestos ácidos responsables de los malos olores, mientras que los aceites naturales del laurel suman propiedades antimicrobianas.

Juntos, combaten las bacterias y los hongos que proliferan en espacios cerrados, oscuros y poco ventilados.

Además de desodorizante, la mezcla funciona como limpiador ecológico para mesadas, azulejos y piletas.

No raya las superficies, no contiene componentes químicos y deja un aroma natural, lo que la convierte en una opción especialmente recomendada en hogares con niños, mascotas o personas con alergias.

Cómo preparar la mezcla de laurel y bicarbonato de sodio. Gemini

Cómo prepararla según el tamaño del espacio

La preparación tarda menos de cinco minutos y la clave está en usar hojas de laurel que estén secas. El modo de aplicación varía según el tamaño del área a tratar:

Para espacios grandes —heladera, bajo mesada o armario— colocar un puñado de hojas dentro de un frasco de vidrio mediano o grande, llenarlo hasta la mitad o más con bicarbonato y dejarlo destapado en un rincón. Para espacios pequeños —cajoneras o botineros— tomar cinco hojas secas, cortarlas en trozos pequeños o molerlas, mezclarlas con dos cucharaditas de bicarbonato y guardar la mezcla en una bolsita de tela fina. , espolvorear la mezcla sobre la zona, frotar con un paño húmedo y enjuagar con agua. No daña griferías ni metales. Como limpiador de superficies , espolvorear la mezcla sobre la zona, frotar con un paño húmedo y enjuagar con agua. No daña griferías ni metales.

La mezcla está lista para usar de inmediato, sin tiempos de espera ni pasos adicionales.

Lo que puede hacer y lo que no

Esta solución casera funciona bien como medida de mantenimiento cotidiano en ambientes cerrados y poco ventilados. Su uso regular ayuda a mantener los olores bajo control sin necesidad de aerosoles comerciales.

No obstante, tiene un límite claro: es una medida preventiva y de mantenimiento, no un sustituto de la limpieza frecuente del hogar ni de la desinfección profesional cuando existe humedad estructural.