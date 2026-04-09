Cada vez más personas apuestan por soluciones naturales para mantener limpio el hogar y reducir el uso de productos químicos. En ese camino, los trucos caseros vuelven a ganar protagonismo por su efectividad y bajo costo. En ese contexto, se popularizó un truco sencillo pero muy útil para uno de los ambientes que más bacterias y olores acumula: el baño. Se trata de tirar café usado en el inodoro, un hábito que ayuda a neutralizar el mal olor y prevenir problemas mientras la casa permanece cerrada. Aunque muchas veces se lo asocia solo con la basura o el compost, el café molido ya utilizado conserva propiedades ideales para la limpieza del hogar, especialmente en el baño. Entre sus principales beneficios se destacan: Este truco resulta especialmente útil antes de salir de vacaciones o ausentarse varios días, cuando el agua queda estancada y los olores tienden a intensificarse. Aplicar este truco es muy simple y no requiere ningún gasto extra: Con realizar este procedimiento una sola vez, el efecto desodorizante puede mantenerse activo durante varios días, evitando que los gases de las cañerías suban al ambiente. Además del inodoro, el café usado tiene múltiples aplicaciones domésticas que lo convierten en un gran aliado natural: