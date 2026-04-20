En redes sociales y foros de limpieza, los trucos caseros siguen ganando espacio. Uno de los que más se repite en el último tiempo, propone usar cubos de hielo dentro del inodoro como parte de la limpieza diaria. Según especialistas en limpieza, el efecto se produce por el movimiento y la fricción que generan los cubos al derretirse. Ese proceso ayuda a aflojar restos de sarro y depósitos minerales que suelen adherirse a las paredes. Si se combina con productos naturales como vinagre blanco o jugo de limón, la acción se potencia. Estos ingredientes aportan propiedades desinfectantes y contribuyen a reducir olores. El resultado es una alternativa simple para mantener el inodoro en mejores condiciones sin recurrir siempre a productos químicos. El método es sencillo y no requiere preparación previa: Este tipo de soluciones funciona como complemento de la limpieza habitual, especialmente para mantenimiento. No reemplaza una desinfección profunda cuando hay acumulación importante de sarro o suciedad. Aun así, es una opción económica y fácil de aplicar que puede ayudar a mantener el baño limpio entre limpiezas más intensivas. Además del truco del inodoro, existen técnicas sencillas para mantener los azulejos y las juntas libres de hongos y suciedad: