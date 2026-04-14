Las alternativas naturales y económicas se volvieron muy populares al momento de limpiar la casa. Se trata de una tendencia en crecimiento por ser más baratas, altamente efectivas y libres de agentes químicos que puedan dañar la piel. La mezcla de bicarbonato con cáscara de papa se convirtió en una solución eficaz para eliminar todo tipo de óxido en superficies metálicas, sartenes y ollas. Esta combinación tiene gran evidencia científica que respalda su efectividad. El bicarbonato actúa como agente abrasivo y limpiador, capaz de atacar la capa de óxido que se forma en las superficies. Por su parte, la papa contiene ácido oxálico, una sustancia que por sus propiedades naturales disuelven la acumulación de óxido. Ambas propiedades trabajan sin dañar las superficies originales. El truco casero es sumamente fácil de preparar y no requieren ingredientes costosos. Se deben seguir los siguientes pasos: Espolvorear bicarbonato de sodio directamente sobre el objeto oxidado.Colocar cáscara de papa sobre la zona afectada o, si es posible, clavar el objeto en una papa cortada.Dejar reposar toda la noche, permitiendo que los componentes actúen sobre el óxido.Al día siguiente, cepillar el objeto bajo agua corriente, frotando con fuerza para remover los restos de óxido. En caso el óxido persiste, se puede repetir el procedimiento varias veces. Se aconseja siempre secar bien los objetos luego del enjuague para que queden sin humedad. La humedad es el principal enemigo de las sartenes, ya que aceleran el proceso de oxidación. La mejor forma de prevenirlo es mantenerlas secas y guardarlas con un paño limpio y seco. En la misma línea, deben ser almacenadas en lugares con ventilación. Las causas más comunes para que se ensucien las sartenes: