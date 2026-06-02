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El romero con bicarbonato de sodio es una de las recetas caseras más buscadas del momento: se promociona para fortalecer el pelo, aportar brillo y “tapar” las canas. La pregunta es qué hace de verdad y qué es solo tendencia.

La respuesta corta: el romero sí tiene propiedades respaldadas para el cuero cabelludo, mientras que el bicarbonato de sodio cumple un rol de limpieza, pero con advertencias.

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Romero con bicarbonato: qué aporta cada ingrediente al cabello

El romero (Rosmarinus officinalis) concentra ácido rosmarínico y ácido carnósico, dos compuestos con acción antioxidante y antiinflamatoria. Según la Cleveland Clinic, ese efecto mejora la circulación del cuero cabelludo y lleva más oxígeno y nutrientes a los folículos, lo que favorece un cabello más fuerte.

  • Estimula la microcirculación del cuero cabelludo y la llegada de nutrientes a la raíz.
  • Un ensayo de 2015 comparó el aceite de romero con minoxidil al 2% en alopecia androgénica: a los 6 meses, ambos grupos mostraron un aumento similar del conteo capilar.
  • El grupo que usó romero reportó menos picazón que el de minoxidil.
  • El bicarbonato actúa como agente de limpieza: arrastra residuos de productos, sebo y partículas acumuladas.
El romero tiene propiedades respaldadas para el cuero cabelludo, mientras que el bicarbonato de sodio cumple un rol de limpieza (foto: archivo).
El romero tiene propiedades respaldadas para el cuero cabelludo, mientras que el bicarbonato de sodio cumple un rol de limpieza (foto: archivo).

Hay un límite importante. El bicarbonato tiene pH alcalino, por lo que los dermatólogos recomiendan usarlo con moderación y alternarlo con productos hidratantes para no resecar ni debilitar la fibra capilar.

Cubrir canas con romero y bicarbonato: qué dice la evidencia

Aquí está el principal mito. La idea de que la mezcla “elimina” las canas o “devuelve la melanina” no cuenta con respaldo científico concluyente. Lo que sí ocurre es un efecto cosmético: en cabello oscuro puede oscurecer y emparejar el tono de forma temporal, sin recuperar el pigmento natural.

La dermatóloga Shilpi Khetarpal, de la Cleveland Clinic, aclara que el romero no es una solución milagrosa: los resultados se ven sobre todo en alopecia androgénica y cuando el debilitamiento es reciente; si el folículo dejó de funcionar hace años, es poco probable que reaccione. Fuera del baño, la misma combinación se usa para la limpieza del hogar, porque el bicarbonato neutraliza olores y el romero aporta aroma.

Cómo preparar el enjuague de romero y bicarbonato en casa

Algunas personas utilizan preparaciones caseras a base de romero como complemento para el cuidado capilar. Uno de los métodos más difundidos consiste en hervir 1 litro de agua con varias ramas de romero durante 5 minutos, dejar enfriar la mezcla y aplicarla sobre el cabello limpio.

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En algunas recetas también se incorpora bicarbonato de sodio. Sin embargo, los especialistas recomiendan utilizar este ingrediente con moderación debido a que su alcalinidad puede provocar resequedad o irritación en determinadas personas.

Ante cualquier molestia en el cuero cabelludo, se aconseja suspender el uso y consultar con un dermatólogo.