Tiene más de 200 años, cuenta con un jardín histórico y fue visitada por San Martín.

La historia argentina guarda rincones que permiten viajar al pasado sin salir de Buenos Aires. En San Isidro, una antigua quinta conserva parte de ese legado: fue el hogar de Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y escenario de su encuentro con José de San Martín para planificar el cruce de los Andes.

La quinta de San Isidro donde se reunieron San Martín y Pueyrredón

Ubicado en Rivera Indarte 48, el Museo Pueyrredón funciona en una propiedad con más de dos siglos de historia. Allí vivió y murió el brigadier general Juan Martín de Pueyrredón, una figura clave del proceso de independencia argentino.

Uno de los principales atractivos del lugar se encuentra en sus jardines: un algarrobo de más de 350 años que, según la historia que conserva el museo, fue testigo del encuentro entre Pueyrredón y San Martín. Durante esa reunión, ambos planificaron aspectos del cruce de los Andes, una operación fundamental para la campaña libertadora de Chile.

La casa permite conocer cómo era la vida cotidiana en una residencia de campo del siglo XIX. Sus ambientes conservan mobiliario y objetos de época que ayudan a reconstruir las costumbres de quienes habitaron la propiedad.

Además, el museo cuenta con obras de Prilidiano Pueyrredón, hijo de Juan Martín y uno de los artistas más destacados de la pintura argentina del siglo XIX.

En reconocimiento a su valor histórico y patrimonial, la quinta fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. Desde 1944, funciona como museo municipal.

Qué se puede hacer en el Museo Pueyrredón

El museo ofrece distintas propuestas para descubrir la historia de la casa, sus habitantes y los objetos que forman parte de la colección.

Entre las actividades permanentes se encuentra un recorrido por la vida y la sociabilidad en una casa de campo del siglo XIX, que permite conocer cómo vivían las personas de aquella época y qué historias esconden los objetos cotidianos.

Otra propuesta invita a explorar el patrimonio arqueológico del lugar. Las excavaciones iniciadas en 2019 permitieron encontrar nuevos indicios sobre la historia de la chacra. A través de distintos dispositivos, los visitantes pueden acercarse al trabajo de los arqueólogos y conocer algunos de los hallazgos.

Dónde queda y cómo visitar el Museo Pueyrredón

El Museo Pueyrredón se encuentra en Rivera Indarte 48, en San Isidro, provincia de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita.

Quienes lo visiten pueden recorrer sus ambientes históricos, conocer las obras de Prilidiano Pueyrredón y caminar por el jardín donde se conserva el antiguo algarrobo vinculado con el encuentro entre San Martín y Juan Martín de Pueyrredón.

La visita permite acercarse a un capítulo de la historia argentina en un entorno que todavía conserva parte de la arquitectura, los objetos y la vegetación de aquella época.