La disputa política latinoamericana volvió a ocupar el centro de la agenda internacional de Javier Milei. En Washington, el Presidente aprovechó una gala organizada por Latino Wall Street para reivindicar su alineamiento con Donald Trump, cuestionar al socialismo y respaldar a dirigentes de derecha de la región, con especial énfasis en Flávio Bolsonaro, que disputará el balotaje brasileño contra Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre.

El acto también tuvo una lectura política por la presencia de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato brasileño, a pocos días de la segunda vuelta y después de que la Justicia de Brasil ordenara ejecutar su condena a cuatro años y dos meses de prisión. Milei lo saludó desde el escenario y envió un mensaje de apoyo a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado.

Milei habla en la gala organizada por Latino Wall Street Presidencia

El mandatario argentino participó de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, organizada por Latino Wall Street en el auditorio Andrew W. Mellon. Allí recibió el reconocimiento al “Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana” y presentó a la Argentina como parte de una transformación regional orientada, según su visión, a recuperar los valores de Occidente.

Milei en Estados Unidos: el ataque al socialismo y el respaldo a los Bolsonaro

Durante su discurso, Milei definió al socialismo como una amenaza política, económica e institucional para América Latina. “No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, afirmó, antes de convocar a los gobiernos de la región a coordinarse con Trump para defender lo que definió como los valores de la libertad.

El Presidente sostuvo que su gestión aplicó “un verdadero shock de libertad para evitar la peor crisis de nuestra historia” y reivindicó el giro de la política exterior argentina hacia Estados Unidos e Israel. “Decidimos ser un faro de libertad para una región que vivió más de dos décadas bajo el yugo socialista”, aseguró.

En esa línea, cuestionó la influencia de las ideas de izquierda sobre la sociedad y las instituciones. Las definió como una “enfermedad del alma” y les atribuyó haber impulsado “la envidia”, “el resentimiento” y la “normalización y justificación del delito”. También acusó al populismo de deteriorar la economía y apropiarse de las funciones institucionales.

El acto también tuvo una lectura política por la presencia de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato brasileño Presidencia

Milei mencionó los resultados electorales que, a su entender, reflejaron un cambio de orientación política en América Latina. Entre otros dirigentes, enumeró a Daniel Noboa, en Ecuador; Rodrigo Paz, en Bolivia; Nasry Asfura, en Honduras; José Antonio Kast, en Chile; Keiko Fujimori, en Perú, y Abelardo de la Espriella, en Colombia.

El tramo más directo de su intervención estuvo dedicado a Brasil. El Presidente expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro y pronosticó que se impondrá en la segunda vuelta frente a Lula, a quien calificó como “dictador comunista” y vinculó con el Foro de San Pablo.

“Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Eduardo, hermano de Flávio, aquí presente con nosotros, y enviar un mensaje de afecto y de apoyo tanto a Flávio como a su padre”, afirmó. Sobre Jair Bolsonaro, agregó: “Mi amigo, el presidente Jair Bolsonaro, quien continúa injusta y vengativamente encarcelado”.

La aparición conjunta con Eduardo Bolsonaro se produjo en un momento de tensión judicial entre el exdiputado y las autoridades brasileñas. La condena que enfrenta está vinculada con sus gestiones en Estados Unidos para obtener sanciones contra funcionarios de Brasil e interferir en el proceso judicial contra su padre. La presencia del dirigente en Washington volvió a poner en primer plano el respaldo político de Milei a la familia Bolsonaro.