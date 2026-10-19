La conexión está en los extremos de la vida de Picasso: cuando nació, Darwin todavía estaba vivo; cuando murió, Eminem ya había nacido.

Hay datos históricos que obligan a mirar dos veces las fechas. Uno de ellos comenzó a circular en Reddit en 2020, cuando un usuario publicó en r/teenagers una curiosa comparación entre Pablo Picasso, Charles Darwin y Eminem.

A primera vista, la frase parece sugerir que los tres fueron contemporáneos durante un período considerable. Pero no fue así. La conexión está en los extremos de la vida de Picasso: cuando nació, Darwin todavía estaba vivo; cuando murió, Eminem ya había nacido.

La coincidencia resulta especialmente llamativa porque las tres figuras suelen asociarse con momentos históricos completamente diferentes.

Picasso nació cuando Darwin todavía estaba vivo

Pablo Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga. Para entonces, Charles Darwin tenía 72 años.

El naturalista británico había nacido en 1809 y ya había publicado El origen de las especies, la obra que transformó el estudio de la evolución. Sin embargo, todavía le quedaban unos meses de vida cuando nació Picasso.

Darwin murió el 19 de abril de 1882, apenas seis meses después del nacimiento del futuro pintor.

Así, aunque resulte extraño imaginar juntos a Darwin y Picasso, sus vidas efectivamente se superpusieron durante unos meses.

Picasso vivió 91 años. Nació en 1881 y murió en 1973, por lo que su vida atravesó prácticamente todo el siglo XX.

Picasso murió cuando Eminem ya había nacido

La segunda parte de la coincidencia ocurre casi un siglo después.

El futuro rapero Eminem nació el 17 de octubre de 1972, cuando Picasso tenía 90 años. El artista español todavía viviría casi seis meses más.

Picasso murió el 8 de abril de 1973, por lo que durante ese breve período ambos estuvieron vivos.

La comparación vuelve a producir un efecto extraño: Darwin murió cuando Picasso apenas comenzaba su vida, mientras que Eminem nació pocos meses antes de que Picasso muriera.

¿Cuántos años vivió Picasso?

Picasso vivió 91 años. Nació en 1881 y murió en 1973, por lo que su vida atravesó prácticamente todo el siglo XX.

Fue testigo de transformaciones que hoy parecen pertenecer a épocas diferentes: nació cuando todavía vivían figuras centrales del siglo XIX, desarrolló su obra durante las grandes vanguardias del siglo XX y llegó a vivir hasta la década de 1970.

La publicación de Reddit aprovechaba precisamente esa sensación de distancia histórica. Picasso funciona como un puente entre Darwin y Eminem, dos personajes que normalmente ubicamos en momentos completamente distintos.

La clave está en las fechas: Darwin murió en 1882, cuando Picasso tenía apenas unos meses, y Eminem nació en 1972, cuando Picasso estaba a punto de cumplir 91 años. La coincidencia entre los tres, por lo tanto, existió, pero nunca estuvieron los tres vivos simultáneamente.