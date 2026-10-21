En esta noticia Los ejes de trabajo de la nueva cámara

La industria de los centros de datos en la Argentina sumó una nueva entidad sectorial con la creación de la Cámara Argentina de Data Centers, fundada por nueve empresas vinculadas al desarrollo y la operación de infraestructura digital. La organización estará presidida por Daniel Fiorda, COO de Skyonline, y buscará representar los intereses del sector ante el Gobierno y otros actores económicos.

Las compañías fundadoras son Skyonline, Cirion, Personal, Claro, Data Centers Dynamics, Nexstream, G2K, Sencinet y Kyndryl.

Entre sus principales objetivos, la cámara plantea promover nuevas inversiones, fortalecer la actividad y coordinar iniciativas para desarrollar la cadena de valor asociada a los centros de datos en el país. “El objetivo es tener una voz unificada ante el Gobierno, promover condiciones para nuevas inversiones y recuperar terreno en un negocio donde la Argentina quedó muy atrás”, señalaron desde la entidad.

La organización apunta a generar un espacio de representación y colaboración entre las empresas para abordar algunos de los principales desafíos que enfrenta esta industria, clave para el funcionamiento de servicios digitales, plataformas en la nube y aplicaciones de inteligencia artificial.

Los ejes de trabajo de la nueva cámara

La entidad contará con cuatro comisiones de trabajo centradas en los temas que considera estratégicos para el crecimiento de la actividad.

La primera estará dedicada a la energía, uno de los principales condicionantes para la instalación de centros de datos. El objetivo será impulsar una mayor oferta energética y ampliar la infraestructura de distribución, además de promover condiciones que permitan asegurar la continuidad del suministro eléctrico.

La segunda comisión abordará la sustentabilidad, con foco en la adopción de estándares ambientales y la reducción del impacto de estas instalaciones. Entre los aspectos contemplados figuran los sistemas de refrigeración y el consumo de agua, dos cuestiones relevantes para la operación de los centros de datos.

El tercer eje serán las relaciones institucionales. La cámara buscará mantener un diálogo fluido con el Gobierno y otros sectores involucrados para promover un marco jurídico que ofrezca condiciones adecuadas para las inversiones y previsibilidad en el mediano y largo plazo.

Por último, la comisión de talento trabajará para estimular la capacitación teórica y técnica y contribuir a la formación de profesionales para atender las necesidades futuras de la industria.

Los socios podrán participar en estas comisiones y colaborar en la elaboración de propuestas, lineamientos y actividades especializadas. La cámara buscará así coordinar respuestas a los desafíos del sector y promover condiciones para el desarrollo de infraestructura digital en la Argentina.