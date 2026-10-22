Qué significa la señal de tránsito con borde rojo y una flecha que apunta abajo a la derecha.

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental en la seguridad vial, ya que permiten orientar a los conductores y advertir sobre situaciones que requieren atención durante la circulación.

Entre ellas, hay una señal con borde rojo y una flecha que apunta hacia abajo a la derecha que puede generar dudas sobre cómo actuar al encontrarla en el camino.

Qué significa la señal de tránsito con borde rojo y una flecha hacia abajo a la derecha

La señal de tránsito R.22 indica el paso obligado por un lado de un obstáculo o canalizador de tránsito, según el Anexo L del Decreto 779/1995, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, actualizado por el Decreto 196/2025.

En la imagen, la flecha apunta hacia abajo a la derecha, por lo que indica que los conductores deben pasar por ese lado del obstáculo para continuar su recorrido. También existe una variante con la flecha orientada hacia abajo a la izquierda, que señala que se debe circular por ese lado.

Señal de tránsito. Gemini IA.

Dónde se coloca la señal de tránsito R.22

Esta señal puede instalarse en distintos puntos de la vía donde es necesario orientar la circulación. Según las indicaciones del Anexo L, su ubicación depende de las características del lugar:

Obstáculos fijos: se coloca para indicar por qué lado deben pasar los vehículos al encontrarse con una estructura que interfiere en el camino.

Canalizadores de tránsito: puede ubicarse en elementos que ordenan o separan la circulación, como isletas o divisores.

Paredes en zonas urbanas periféricas: algunas variantes pueden adherirse o pintarse directamente sobre una pared, a una altura que garantice su visibilidad.

Bifurcaciones: cuando una vía se divide, la variante correspondiente se coloca en el ángulo de la bifurcación para orientar a los conductores.

Carriles exclusivos: la señal puede instalarse al comienzo del carril o unos metros antes de su inicio.

Por qué es importante respetar esta señal de tránsito

Respetar la señal R.22 permite que los conductores identifiquen el lado por el que deben pasar ante un obstáculo o un elemento que canaliza el tránsito. De esta manera, pueden seguir el recorrido indicado y evitar maniobras que interfieran con la circulación.

Por eso, es importante prestar atención a la orientación de la flecha y seguir la indicación correspondiente. La señal no implica necesariamente que haya que doblar en una esquina, sino que establece por qué lado se debe pasar para continuar la marcha.