Una nueva especie de planta descubierta en los Andes peruanos fue bautizada en referencia de uno de los máximos referentes del fútbol argentino, Lionel Messi.

Sus flores combinan tonos blancos y celestes similares a la camiseta de la Selección Argentina. El hallazgo fue publicado el pasado 2 de octubre en la revista científica Phytotaxa, donde los autores señalaron que se trata de una especie endémica de los Andes del centro y sur de Perú.

Cómo es la Salvia messii, la planta nombrada tras el 10

La Salvia messi es un arbusto aromático perteneciente a la familia de las lamiáceas, el mismo grupo botánico que incluye plantas como la menta, la albahaca, el romero y otras especies de salvia. Puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura y crece en ambientes montañosos de los Andes peruanos.

Una de sus características más llamativas son sus flores. La corola presenta un tubo blanco y un labio superior celeste claro, mientras que las brácteas que protegen la flor en desarrollo tienen tonalidades fucsias. Esta combinación generó la asociación con los colores de la Selección Argentina.

La especie crece en laderas rocosas y matorrales montañosos, entre los 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Su distribución conocida está restringida a seis localidades de los departamentos peruanos de Lima e Ica, una característica que los científicos consideraron relevante para evaluar su estado de conservación.

Planta salvia messi Natgeo | @natgeoesp

Por qué la planta se llama Salvia mesii

El nombre científico fue elegido como un homenaje directo a Lionel Messi, pero también guarda relación con el aspecto de la planta. Los investigadores utilizaron el apellido del futbolista para denominar a la nueva especie tras identificar sus características distintivas y confirmar que no correspondía a ninguna de las especies de salvia conocidas.

El detalle de las dos “i” se debe a la nomenclatura botánica. La disciplina establece reglas de latinización para formar nombres específicos dedicados a personas. En este caso, messi expresa la idea de que la especie está dedicada al astro argentino.

El descubrimiento fue posible tras años de trabajo. El investigador argentino Rolando Uría detectó inicialmente imágenes de la planta que no coincidían con los registros disponibles. Tras ponerse en contacto on el botánico peruano Paúl Gonzáles Arce y el biólogo Jean Capcha-Ramos, el equipo realizó expediciones correspondientes para comparar sus características con colecciones cintíficas.

Peligra la planta que homenajea a Messi

La Salvia mesii preocupa a los científicos. Debido a su distribución geográfica restringida, la especie fue evaluada como “En Peligro”.

La planta depende de ambientes específicos de los Andes peruanos y su hábitat enfrenta distintas amenazas como los incendios forestales, las sequías y la construcción de carreteras.